【防疫抗疫基金】霍啟剛促第五輪抗疫基金「加碼」　冀有限度開放文體場地

▲ 霍啟剛希望第五輪防疫抗疫基金加碼。（資料圖片）

港府明公布第五輪《防疫抗疫基金》，料動用基金餘額40多億元。立法會體演文出界議員霍啟剛認為，40多億元並不足夠，希望政府盡快向立法會提交「加碼」方案，令更多受影響行業受惠。

霍啟剛今偕業界召開網上記者會，要求政府改善防疫抗疫基金安排，並有限度開放體育、演藝及文化場地。

過去3日，霍啟剛透過網上問卷了解業界困境，截至昨日，共收到694個回覆，其中82.5%受訪者表示受今次防疫措施影響，失去即時收入；94.4%受訪者表示，若防疫措施維持到3個月或以上，對其機構有「較大影響」及「嚴重影響」。「減薪超過5成」、「結業」及「裁員」等是業界將出現的惡果。另外，有 95.4%受訪者希望政府直接提供金錢補償，亦有逾半受訪者希望容許進入場地辦公，繼續維持收入。

霍啟剛近日亦透過Zoom聽取近300位業界意見，總結出14點短中長期措施提交予特首，短期措施包括：按面積計算健身中心及體育處所的抗議基金金額，擴闊受助面和資助額，以及豁免城市電腦售票網退票手續費等。

長期措施方面，則建議政府在疫情完結前，考慮常設防疫抗疫基金，並且訂立清晰的補償機制，讓受影響行業無須逐次爭取補償。亦希望政府就各體育項目的防疫風險進行評級，訂立科學化的專業標準，容許低風險的運動項目如常舉行，而非「一刀切」劃一禁止。霍啟剛強調，文體業界與其他行業不同，不少前線工作者不是「一開門就做生意」，需要場地反復練習。

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責任編輯：林曉君