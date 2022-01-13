【新冠肺炎】美國加州大學專家建議戴KF94口罩防Omicron　醫生教正確佩戴5個步驟

Omicron變種病毒正肆虐全球，近日有美國專家指Omicron傳播力強，建議使用N95、KN95、KF94、FFP2口罩預防變異病毒。事實上KF94為韓國常用的口罩，但有韓國醫生指，連韓國街上的市民，都有不少戴錯KF94，因此上戴影片教大家戴KF94口罩的5步曲。

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美國周一（10日）新增135萬宗確診，連續兩日錄超過100萬宗病例。據《華盛頓郵報》報道，美國疾病控制及預防中心（Centers for Disease Control and Prevention，簡稱CDC）正在計劃更新現行口罩指引，建議民眾使用擁有更高防禦力的N95或KN95口罩。目前這類口罩通常是由醫護人員所配戴，官方人員相信民眾使用此類型口罩，能起到更有效阻擋作用，應對傳染力更強的Omicron變種病毒。

而美國加州大學傳染病專家Monica Gandhi表示Omicron傳播力強，只戴一個布口罩或一個外科口罩不足以阻擋病毒，對選擇口罩有以下建議：

若你不想暴露在風險中，我絕對建議使用N95、KN95、KF94、FFP2口罩。

Monica Gandhi推薦使用的口罩，分別是在美國獲得認證的N95口罩，而KN95、KF94及FFP2口罩則是在或是在中國、韓國及歐洲通過認證的同級別口罩。假如未能取得這些口罩，她亦建議可佩戴兩個口罩，在外科口罩表面上再加一層布口罩，以確保外科口罩更貼合臉部。

港大微生物學系講座教授袁國勇指出，本港市民暫時未須N95口罩，但如市民想增強保護力，可佩戴一個外科口罩加一個布口罩，尤其是應對Omicron變種病毒時可以加強防護，亦會比戴兩個外科口罩更好。他建議，有憂慮或於高危地方工作的市民，例如於機場工作的市民，可佩戴一個外科口罩加一個布口罩。

韓國市民都戴錯KF94口罩

經營YouTube頻道「닥터프렌즈」的韓國醫生，早在兩年前疫情爆發初期上載影片，表示留意到不少韓國人都佩戴錯誤KF94口罩。他教大家正確戴上KF94的5個步驟：

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第一步：將上下部分打開

KF94口罩與一般外科口罩結構不同，需要打開口罩的上、下部分。不少人戴上口罩時容易忽略這一點，未打開就直接將口罩佩戴，這樣並不能發揮阻擋作用。

第二步：掛上耳繩

第三步：按下按壓線

按下鼻子部分的按壓線，記得要盡量貼近鼻子。

第四步：拉下口罩下方

口罩要緊貼面部才能更有效發揮阻擋細菌的作用，所以要將口罩下部拉下，緊貼下巴。

第五步：呼氣檢查

戴上口罩後，醫生建議可以呼吸幾下測試。如果口罩有跟著呼吸向內向外的話，就代表正確地佩戴。

這名醫生又指出，根據韓國醫療學會的指示，經常接觸患者的醫護人員，其實也不需要刻意戴上KF94或N95等口罩，因為正確地戴上KF94時，呼吸會有一定困難，建議使用普通的手術口罩也可。

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責任編輯：羅嘉欣