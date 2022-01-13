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【忽然心動】江熚生首次上陣拍槍戰　吳千語掃射AK感到抱歉

娛樂 15:36 2022/01/13

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熱門 COLLAR 第五波疫情 升中面試 李靚蕾 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

AK首次拍攝揸搶戲份。

由八位演員江𤒹生（AK）、吳千語、栢天男（Adam）、蘇皓兒（Chloe）、馬志威、湯洛雯、白只及陳欣妍組成四對戀人的青春愛情電影《忽然心動》，原定於今個農曆新年情人節檔上映，奈何疫情令戲院停開，演員們唯有齊齊集氣戲院重開和觀眾見面！

《忽然心動》主角配搭新鮮，其中飾演網紅情侶的AK和千語，聯同飾演出租男友的Adam及千金小姐Chloe在War Game場碰頭。

首次到郊外打War Game的AK直呼好玩，千語就擔心會射傷AK，另一邊廂Adam為英雄救美保護Chloe不惜瞓身擋子彈，被粉彈亂槍掃射背脊的Adam被射到慘叫。

AK為開槍戲受訓。

首次拍攝電影的AK表示為這場War Game，劇組特別安排了教練在現場教大家揸重型槍、換彈等動作，並加插叢林追逐開槍，AK說：「天氣好熱但好好玩，特別喜歡有場360鏡頭，拍我同千語要兩邊走入鏡、背對背、換彈夾開槍，全部要一氣呵成，試咗好多次，好緊張！」

至於要用槍射AK 的千語則覺得射人更驚：「因為要瞄得好準，上面係對方塊面，下面係褲，所以唔係咁好意思，要拿捏得好好。」AK則叫千語放心，胸口有墊射一槍感覺可以接受。

另外，因應劇情Adam需要被亂槍掃射，事前做足安全措施兼墊pad，但被粉彈亂射時感被人連環拳攻擊，幸好畫面效果理想，一切值得。

被英雄救美的Chloe則稱這場戲對自己來說是最浪漫一幕：「Adam幫我擋子彈真係感覺到塵土飛揚，好多粉飛過，望到都覺得好真實！」

柏天男英雄救美。

最新影片：潘靜文+林智樂訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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