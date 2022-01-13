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【Omicron變種病毒】吉爾吉斯斯坦發現Omicron個案　本月16日凌晨零時起禁非港人入境

社會 15:36 2022/01/13

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吉爾吉斯斯坦發現Omicron個案，本月16日凌晨零時起禁非港人入境。（資料圖片）

政府今日（13日）公布，按全球最新2019冠狀病毒病疫情發展，將於1月16日凌晨0時起指明吉爾吉斯斯坦為A組指明地區，以收緊相關抵港人士的登機及檢疫要求。

為應對及防範Omicron個案的輸入風險，政府繼續採取至為嚴謹的「外防輸入」措施，將發現有Omicron個案，並有可能導致當地傳播及輸出個案的海外地區，指明為A組指明地區。因應吉爾吉斯斯坦確認發現Omicron個案，政府會將該地區指明為A組指明地區。於21天內曾逗留當地的非香港居民不准入境。香港居民必須已完成疫苗接種並持認可疫苗接種紀錄方可登機回港。他們抵港後須於指定檢疫酒店接受21天強制檢疫，其間接受6次檢測，並須於抵港第26天到社區檢測中心接受強制檢測。

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：黃穎津
 

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