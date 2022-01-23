【初步確診】瑪嘉烈醫院病人服務助理初步陽性　另一助理曾交談後亦染疫

▲ 瑪嘉烈醫院兩名病人服務助理初步陽性。（資料圖片）

本港爆發第五波疫情，社區傳播鏈持續，周六（22日）新增有逾百宗初步陽性，包括瑪嘉烈醫院婦產科產前病房兩名病人服務助理初步確診。

瑪嘉烈醫院周六（22日）晚詳細交代，該院一名47歲的病人服務助理１月20日出現輕微喉嚨不適，在星期五（21日）出現喉嚨痛，晚上到仁濟醫院急症室求診，其後初呈陽性。她目前於北大嶼山醫院香港感染控制中心接受治療，情況穩定。



該名患者居住於葵涌邨映葵樓，在婦產科產前病房工作，主要負責協助護士進行護理程序，工作期間不會進行任何高風險醫療程序，並有佩戴合適的個人防護裝備。



該名病人服務助理於１月20日晚上，曾與於同一產前病房工作的另一名58歲病人服務助理於茶水間短暫交談，當時該名病人服務助理沒有戴上口罩，而58歲的病人服務助理則有佩戴口罩。其後亦初步呈陽性，目前正在位於本院的醫院管理局傳染病中心隔離，情況穩定。



醫院感染控制組已進行追蹤調查，暫時有11名員工被列為密切接觸者，需要進行隔離檢疫。院方亦已為該病房20名住院病人安排檢測，全部結果為陰性，沒有病人被列為密切接觸者。



至於相關病房已暫停接受新症及出院安排，並進行徹底清潔消毒。醫院會繼續與衞生防護中心保持溝通，跟進最新情況。

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記者：伍瑋瑋