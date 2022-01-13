【第五波疫情】幼稚園、校巴業界憂停面授課引致倒閉危機   促當局盡快提供支援

▲ 幼稚園及校巴業界憂停面授課引致倒閉危機，冀望當局盡快提供支援。 （馮漢柱攝）

第五波疫情來襲，幼稚園及小學明起停面授課，有幼稚園擔心會新年後未能復課會迎來新一波退學潮，導致幼稚園倒閉，人才流失。有校巴營運商亦指就快頂不住，促請當局於新一輪抗疫基金中預留款項，支援教育界及教育相關行業。

屬私立學校的思博幼稚園校長蔡麗芬說，疫情期間家長或不願在學生不用上課時照繳學，當局近日宣布停課後，已接獲有家長查詢退學手續。她憂慮農曆新年後會如早幾波疫情一樣出現退學潮，學校屆時捱不住：「有200多個學額嘅學校，疫情期間至少少咗一半學生，業主唔減租，學校亦唔敢加學費，不斷虧蝕。」她希望當局可為家長代交學費，或參照免費幼稚園計劃下的人頭資助。

教聯會副主席林翠玲就說憂慮學生退學會令學校收生人數不足，從而影響教師數目及學校租金津貼，期望政府新一輪基金可資助學校購買防疫物資之餘，整體金額不比對上一輪少。

除了幼稚園受影響，教育相關行業亦大受打擊。公共巴士同業聯會張英發則說，疫情以來校巴生意大減，即使近期復課後每車學生僅30人，對大校巴每次要載40名學生才回本來說，是「做一轉蝕一轉」，又說業界不少公司是借錢繼續營運，現時更是借無可借，期望政府除支援校巴司機及保母外，亦會資助校巴營運商。

私營補習社碩士教室總校負責人陳穎生就嘆，補習社面對租金及薪金壓力，指出食肆亦可經營午市，加上補習社人流相對少，亦做足防疫措施，希望當局可考慮是否須一力切，暫停所有私人補習社。

教育界立法會議會員朱國強指出，近年出生率下降，加上受疫情及移民潮影響，令幼稚園收生下降。他憂慮疫情持續，令教育行業大受打擊，亦面臨裁員，最後引致教育質素受影響，促請當局於新一輪抗疫基金中預留款項，支援教育界及教育相關行業。

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記者：黃悅晴