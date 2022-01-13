【初步確診】屯門診所兩名護士初步確診　一人是浸大學生

本港爆發第五波疫情，再有食肆疑出現變種病毒Omicron傳播鏈，社區傳播鏈未斷，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（13日）下午出席疫情記者會，交代本港疫情最新情況。本港今日新增14宗確診，包括4宗與輸入相關、1宗可能與輸入相關（詳情即看【下一頁】）。

張竹君表示，有一名21歲女子初步確診，浸會大學持續進修學院護理系學生，居龍成花園一座，任黃金海岸商場張思敏診所的兼職護士，張思敏診所早前有確診人士到訪（詳情即看【下一頁】），在1月3日黃金海岸商場曾有確診者求醫，當時醫生曾為患者檢查喉嚨，21歲兼職護士在場。21歲兼職護士1月4日曾到屯門新都診所工作，另外在1月4日下午，1月8日、9日及11日曾在屯門仁政街，日常工作都是跟醫生診症。

21歲浸會大學護理系學生，於本月10至12日曾到九龍塘本部校園上課，期間分別到訪陳瑞槐夫人胡尹桂女士持續教育大樓701室及709室，上堂其間有帶口罩，同課室的同學需強制檢測，而與她進餐的密切接觸需強制檢疫。

浸大護理系學生初步確診，部分科目改網課（詳情即看【下一頁】）。

另外，有一名同屬張思敏診所集團的22歲女護士今日亦初步陽性，居凱德花園2座，據了解她與21歲浸大女學生的上班時間並沒有重疊，日常工作同樣都是跟醫生診症，與兩護士同時上班的人士需強制檢疫，另外在1月3日的45名病人、1月5日的138名病人需要強制檢測。

【活得健康啲】耳朵具自動清潔功能切忌胡亂採耳 專科醫生教正確清理耳垢方法

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：李榮忠