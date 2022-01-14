【創科教育】小學生「挑機」CEO鬥編碼　打破編碼難學印象栽培創科人才

▲ 薯片叔叔共創社董事鄭仲勲帶領5位CEO，與6位中小學生進行編碼對戰。

編碼（Coding）對於新世代來說不陌生，是學生從小開始接觸的「語言」。薯片叔叔共創社將於1月22日舉辦「好玩學編程」（Code for Fun）活動，屆時共創社董事鄭仲勲將帶領5位CEO，與6位中小學生進行編碼對戰。賽後大會將設1小時編碼工作坊，讓家長與小朋友一同了解編碼的基本知識。

小學生對戰CEO

參與「CoderZ CEO錦標賽：最後一戰」的CEO包括薯片叔叔共創社董事鄭仲勲、阿里巴巴香港創業基金執行董事周駱美琪、香港麥當勞行政總裁黎韋詩、保泰人壽聯合創辦人及聯合行政總裁顏耀輝、SEEK亞太區首席整合及轉型總監仇崑石，以及數碼港管理有限公司行政總裁任景信。這班CEO將與6名小四至中一生對賽，以編碼分出勝負。

比賽分為兩回合，學生隊與CEO隊須以接力形式作賽，模擬在物流公司內，利用編碼控制機械車去指定地點搬運貨物。使用最短時間、最少步驟到達目的地的隊伍為之勝出。關卡愈後難度愈高，由最簡單的直走及轉向，到後來或需要移開貨物及穿越貨架，找出最短的路線。解答方式千變萬化，考驗兩隊的策略。

來自黃埔宣道小學的小五生關成朗及小四生黃語詩，是學生隊其中兩位參賽者。兩位學生學習編碼1至2年，不約而同地表示甚有信心，甚至豪言「讓賽」。CEO聽後笑言望學生「手下留情」，表示會加緊備戰，為觀眾帶來精彩的比賽。

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編碼是新世代必學「語言」

大眾對於編碼或有複雜、難學的印象，實際上現今編碼變得容易上手。普華永道合夥人簡培欽（Felix）表示，以往學編碼要寫代碼，現時則可以通過拖放的方式、像是砌積木一樣，組合電腦指令。他指學習編碼與學習語言相同，沒有年齡規定，越早學越好，其2歲半女兒已有初步接觸。Felix認為學習編碼好處甚多，除了實際上和電腦及機器溝通，還能夠提升邏輯思維能力。數碼港管理有限公司行政總裁任景信補充，學習編碼有助小朋友解難，將複雜的問題分析清楚，再作出相應行動。

編碼可說是新世代必學的技能，在疫情之下，勞工市場對於相關人才的需求不減反增。SEEK亞太區首席整合及轉型總監仇崑石表示，集團旗下的求職平台JobsDB，在2021年IT行業的招聘廣告比2020年多47%；而去年IT相關行業加薪幅度可達3.7%，比平均1.7%高。

相信慢慢會發展到，無論做甚麼也需要這項技能。

保泰人壽聯合創辦人及聯合行政總裁顏耀輝認為，利用編碼可為行業帶來新景象。他以保險業為例，指過往線下處理投保及核保費時費力，但設立網上系統後，節省人手及成本，同時提升工作效率。

對於編碼有興趣的學生、家長及老師，可於網上觀賽後參與1小時編碼工作坊，利用CoderZ平台學習編碼基礎。工作坊由香港城市大學電子工程學系副教授張澤松博士指導，將以網上形式進行，費用全免。

好玩學編程（Code for Fun）活動詳情：

日期：1月22日

時間：早上10時至中午12時45分

參加方法：【按此】網上報名

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記者：胡嘉儀