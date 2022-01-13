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【聲夢傳奇x青春本我】Chantel表白慘食檸檬大受打撃　姚焯菲推出新歌《靈魂伴侶》

娛樂 16:08 2022/01/13

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《青春本我》

由《聲夢傳奇》學員炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）、詹天文（Windy）、文凱婷（Aeren）、潘靜文（Sherman）、林君蓮（蓮姐）、蔡愷穎（Lolita）、林沚羿（Venus）、張馳豪（Aska）、冼靖峰（Archie）、何晉樂（Rock）、林智樂（Felix）、孫漢霖（火雞）、黃奕斌（Hugo）主演的TVB青春劇《青春本我》，將於本周日（1月16日）播出第6集。

這集《聲夢傳奇》的主要劇情落在Chantel身上，劇中愛幻想兼經常活在漫畫世界的Chantel，趁參與課外活動期間鼓起勇氣向暗戀對象徐Sir （朱敏瀚飾）表白，可惜遭徐Sir斷言拒絕，大受打擊的Chantel隨即陷入分不清現實與漫畫世界的危機。

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Chantel新歌《靈魂伴侶》

同時，Chantel的情詩流出的秘密亦會於這集《青春本我》被揭曉，在多重打擊下，平時斯文的她終情緒爆發大罵同學：「你哋全部都係衰人！」

此外，Chantel另一首個人新歌《靈魂伴侶》完整版本將於今集《青春本我》首播，歌詞及曲風均充滿少女情懷，非常適合Sweet到爆的Chantel。

而30秒的《靈魂伴侶》預告版本早前推出後，即引起網友熱烈討論，不少人留言大讚，並熱熾期待完整版本播放：「真係甜美可愛」、「一首很好聽及有感情的歌，直接帶出清澈純真幻想愛情的歌，期待全首歌的發布」，並高呼Chantel是「初戀女神」。

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坤哥與Chantel隔空對唱

這集另一亮點是吳業坤與JW在劇中將關係大躍進，兩人更一起睇日出；而自稱是Chantel忠粉的吳業坤，將「奉旨」與Chantel隔空對唱《戀愛預告》。

另外，印有《青春本我》廣告的城巴現已開始行駛直至3月尾。

撰文 : TOPick柴犬出動

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