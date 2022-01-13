【新冠肺炎】foodpanda外賣員初步確診　元朗區送餐暫未揪出源頭

本港爆發第五波疫情，社區傳播鏈未斷，衞生防護中心公布，今日（13日）新增14宗測試陽性個案，另有少於10宗初步確診個案。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，初步確診個案中涉及一名29歲巴基斯坦籍男子。他在9月底從肯雅回港，在檢疫期間測試一直呈陰性，在巴基斯坦曾接種一劑新冠疫苗。他於天水圍天逸邨逸灣樓居住，在啟德地盤工作，1月12日最後上班。他亦是foodpanda外賣員，主要在元朗範圍送餐，於1月11日曾送外賣。

昨日（12日）該名巴籍男子因交通意外被送往那打素醫院，後被轉送至威爾斯親王醫院，其後再轉入威爾斯親王醫院深切治療部，在做入院篩查時為他進行新冠病毒檢測，測試呈陽性，病毒量低，要再確認是否為復陽個案，現時情況穩定。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻指，當時曾有11名病人與該名巴籍男子同處一個病房，3名病人處於同一病格，有關病人已送往獨立隔離病房。

另有屯門診所兩名護士初步確診，其中一人是浸大學生。詳情即看：【下一頁】

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記者：黃穎津

