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【新冠肺炎】foodpanda外賣員初步確診　元朗送餐未揪出源頭

社會 16:45 2022/01/13

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本港爆發第五波疫情，社區傳播鏈未斷，衞生防護中心公布，今日（13日）新增14宗測試陽性個案，另有少於10宗初步確診個案。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，初步確診個案中涉及一名29歲巴基斯坦籍男子。他在9月底從肯雅回港，在巴基斯坦曾接種一劑新冠疫苗，在檢疫期間測試一直呈陰性。他於天水圍天逸邨逸灣樓居住，在啟德地盤工作，1月12日最後上班。他亦是foodpanda外賣員，主要在元朗範圍送餐，於1月11日曾送外賣。

昨日（12日）該名巴籍男子因交通意外被送往那打素醫院急症室，後被轉送至威爾斯親王醫院急症室，其後再轉入深切治療部。醫院在做入院篩查時為他進行新冠病毒檢測，測試呈陽性，病毒量低，要再確認是否為復陽個案。他被安排轉入深切治療部隔離病房接受進一步治療，現時情況穩定。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻指，當時曾有11名病人與該名巴籍男子同處一個深切治療部病房，已為他們進行病毒檢測，全部結果為陰性。其中3名病人與該患者同一個病格，已轉送到獨立病房。詳情即看：【下一頁

另有屯門診所兩名護士初步確診，其中一人是浸大學生。詳情即看：【下一頁

 

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：黃穎津
 

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