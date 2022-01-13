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【第五波疫情】新增14宗確診　包括5宗與輸入性個案相關【不斷更新】

社會 16:25 2022/01/13

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熱門 COLLAR 第五波疫情 升中面試 李靚蕾 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

新增14宗確診，包括5宗與輸入性個案相關。

本港爆發第五波疫情，社區傳播鏈未斷，衞生防護中心傳染病處主任張竹君和和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（13日）下午出席疫情記者會，交代本港疫情最新情況。今日新增14宗確診個案，包括9宗輸入個案，4宗與輸入相關，1宗可能與輸入相關；另初步確診少於10宗。

【16:40】

有一名21歲女子初步確診，浸會大學護理系學生，任黃金海岸商場張思敏診所的兼職護士，張思敏診所早前有確診人士到訪，主要在1月3日黃金海岸商場曾有確診者求醫，當時醫生曾為患者檢查喉嚨。21歲兼職護士1月4日曾到新都診所工作，另外在1月4日下午，1月8日、9日及11日曾在屯門仁政街，日常工作都是跟醫生診症（詳情即看【下一頁】）。

【16:35】

20歲大學生確診，他在1月4日曾到銅鑼灣希慎牛気，而個案#12882亦曾在同日7時到訪，41個環境樣本全部呈陰性。

北角

【16:30】

衞生署衞生防護中心公布，本港今日新增14宗確診，包括4宗與輸入相關、1宗可能與輸入相關。

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記者：陳麗娜

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