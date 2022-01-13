【新冠肺炎】29歲巴基斯坦男子初步確診　3名同病格病人轉送到獨立隔離病房

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醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，截至早上9時，過去24小時，接獲27宗呈報個案，11名病人已出院，現時共有426名確診病人於北大嶼山醫院香港感染控制中心及醫管局傳染病中心等留醫，全部情況穩定。

他指，威爾斯親王醫院有一名患者初步確診，該名29歲男子巴基斯坦，昨晚因交通意外送雅麗氏何妙齡那打素醫院，同日晚上入深切治療部留醫，醫院為其做檢測後初步陽性，安排其到深切治療部的隔離病房，情況穩定。醫院經接觸追蹤後，發現有11名曾與患者同住同一個深切治療部病房，為他們做檢測後全部陰性。其中3名病人與該患者同一個病格，已轉送到獨立病房，深切治療部相關範圍已停上止接收病人進行清潔。他又指，醫院無為該患者進行高風險程序，故兩間40多名醫護員工需接受檢測。

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記者：洪芷晴