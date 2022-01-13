曾志偉出山再演喜劇《出租家人》　周家怡多謝獎門人請打邊爐

▲ 曾志偉跟台前幕後一起舉行開鏡禮。

由劉偉恒執導，曾志偉監製及主演的《出租家人》，今日主要演員陳家樂、周家怡、恬妞、楊千攸、石修、許靖韻、方力申、劉美娟、艾妮及梁愛，夥同英皇集團主席楊受成舉行拜神儀式，齊心祈求電影上畫叫好叫座！

劉偉恒（Benny）導演前作《某日某月》以純愛風格，令觀眾重拾90年代的集體回憶，《出租家人》轉而主打親情路線，Benny透露：「有感近年不少人與家人的關係不太好，於是構思了這個故事，每個人都渴望擁有一個快樂家庭，但基於種種因素，未必能如願似償，最後一班主角做到互相幫忙與互相扶持，親如一家人。」

▲ 老闆楊受成跟眾演員合照。

編劇章彥琦、攝影劉君樂及美術指導霍佩詩均來自《一秒拳王》，Benny笑言是像是《一秒拳王》的班底回歸！

Benny認定男主角非曾志偉莫屬，更以誠意打動他兼任監製，Benny說：「志偉哥是公認出色的喜劇演員，同時又能準確拿捏感動位，非常適合；我第一次拍喜劇，希望志偉哥能兼任監製提供意見，果然他會即興加些對白，更在表情、走位等無私奉獻自己最獨門技巧，真的很感謝他！」

陳家樂與周家怡慶幸能與曾志偉合作，家怡笑言：「志偉哥好專業，甚至連機位都瞭如指掌，埋位時不會令大家緊張，最開心是他經常萬歲，有打邊爐食！」家樂自言獲益良多：「志偉哥會留意到好多細位，即場與我們分享，令拍攝更加流暢。」

家樂在《出租家人》中飾演背負童年陰影、經歷過創傷的男人，造型上有所突破，不但頂著亂髮，還留了鬚，家樂笑道：「導演想有爛撻撻、不修邊幅感覺，鬚是真的，頭髮因為之前剪短過，唯有駁了假髮，為了角色與劇情需要，少少付出也是值得的。」

▲ 周家怡跟童星楊千筱培養感情。

周家怡化身醉心演戲的舞台劇演員，同時是一名單親媽媽，小朋友與動物最難搞，家怡卻覺得今次演得非常輕鬆，特別與童星楊千筱培養感情：「小朋友叫Bean（豆豆），監製Jason在廣告裡發現了她，覺得她很可愛便找來試鏡，一拍即合；豆豆會主動與大家混熟，演出時很專心，從不扭計。」

最新影片：潘靜文+林智樂訪問