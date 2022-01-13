【育兒心得】子女跌入打機網癮不能自拔 Esther Chu：成長中缺乏溝通空間

▲ 放下你手上的機，建立和家人好好相處的習慣，才是面對癮的絕招！

許多父母都不明白為何孩子會打機上癮？其實癮這回事，普遍在社會的許多人生活中存在，大家總有點事不做不舒服，做了便滿足，或給你短暫的放空，可以輕鬆下來的不同習慣。

我曾經是清潔控，一日不拖地，便如座針氈，不能好好休息，地抹乾淨，才可享受家裏的時間。

老公終於按耐不住對我說：「屋企其實已經好整齊，抹少一日地唔會有菌，妳唔好比清潔控制妳嘅休息！」

對的，如果那件事情令你不能不做，或不做便有些事情不行，便是不健康的癮了！

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翻查字典，癮的定義是「身體和精神上依賴於特定的物質」，當我們對一些習慣成為不能缺少的倚賴，問題便出現了。

例如這個我曾經出現的實況，睡前必會看手機，已經是一個習慣了，但發現原來當日冇乜和老公傾過計，但自己好想放空，便繼續無目的地看手機下去，像是給自己一點日間工作疲倦的補償。

幸好，我尚算是清醒的人，覺得不能這樣下去，手機不能代替我旁邊有血有肉可以溝通的那位，於是醒目地放下手機……..一陣子，抱抱對方，大家閒聊一吓，或一起看些大家喜歡的節目，手機才不代替婚姻需要的彼此。

孩子的打機癮道理也是一樣，如果我們沒有在仔女成長中建立溝通空間，培養齊齊傾吓計的家庭時間，以及其他的興趣，加上家庭沒有給上網的界線，孩子很容易便會跌入網癮的失控之中。

青少年打機有兩個滿足，第一可以放空，情況和成人一樣，可以忘卻一點生活的煩惱。第二是升呢，過關很有成功感。若在人際關係得到這份放鬆和肯定，便不需倚賴在遊戲裏尋找了。

無論是親子、或者是婚姻，面對面的溝通關係是最重要的，放下你手上的機，建立和家人好好相處的習慣，才是面對癮的絕招！

文章獲我家孩子不上幼稚園授權轉載。