【港區國安法】47人案鄒家成違反保釋條件　被撤保釋還押候訊

▲ 鄒家成被撤保釋還押候訊。（資料圖片）

47名參與民主派初選人士涉違國安法被控串謀顛覆國家政權罪，早前獲批保釋的鄒家成涉違反保釋條件，鄒於日前報到時被捕。案件今（13日）於西九龍裁判法院提堂，國安法指定法官、署理總裁判官羅德泉撤銷鄒的保釋，鄒保留8天保釋覆核權利，案件押後至1月19日再訊。

被告鄒家成於2021年6月向高等法院申請保釋獲批，保釋條件包括現金及人事擔保各5萬元，其間不得離港，須交出旅遊證件包括BNO及特區護照，每天須到警署報到，更改住址前24小時須通知警署，以及每天凌晨12時至翌日早上6時守宵禁令，並不得直接或間接接觸控方證人。

鄒早前的保釋條件亦包括，不得以任何方式作出、發放或轉載任何可能有合理理由被視為危害國家安全的言論及行為，不得組織、安排、參與或協調任何級別的選舉，不得聯絡任何外國官員、議員、任何各級議會成員或其他服務於以上人員的人士。

同案47名被告中，現有14名獲准保釋的被告包括楊雪盈、林景楠、呂智恆、劉偉聰、黃碧雲、鄭達鴻、柯耀林、彭卓棋、何啟明、施德來、李予信、余慧明、陳志全及黃子悅。

鄒家成及其餘32名被告包括戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、吳政亨、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、尹兆堅、吳敏兒、譚凱邦、何桂藍、劉頴匡、楊岳橋、林卓廷、范國威、梁國雄、岑敖暉、王百羽、譚文豪、郭家麒、伍健偉及張可森，需繼續還押。

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記者：梁錦麟