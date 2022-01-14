【停止面授】幼園小學停課需照交校巴費　港媽斥條款吸血無保障

▲ 幼稚園小學停課需照交校巴費，港媽有感學童家長無保障。

本港爆發第五波疫情，全港小學、幼稚園及幼兒中心暫停面授課堂至學校農曆新年假期。小朋友不用回校，改而留在家上網課，或提早放新年假，有家長慨嘆期間照樣要繳+交校巴車費，斥責校巴公司「唔應該咁吸血」。

有名港媽昨日（12日）在facebook群組「黃大仙區友」發帖，帖文附上有關子女學校的校巴通告，提及如遇教育局宣布不用上課，例如疫情、流感等等原因而不用上課，有關停課期間收取車費計算。教育局宣布該月15號或之前復課，收取費用是全月車費；該月16號或之後復課，收取費用是半月車費；繼續停課至整個月份，則收取三份一車費。事主問及︰

係咪每間校車公司都一樣？返唔返學車費都照收？

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▲ 有校巴公司通告指明，停課期間仍需收取車費。（圖片︰黃大仙區友facebook）

停課需繳交校巴費

依據行政長官林鄭月娥周二（11日）宣布，全港小學及幼稚園本周五（14日）或以前停面授課堂及校內外活動，直至農曆新年假期後。依農曆新年假期計數，2月11日是農曆初十一（星期五），連同星期六日，據悉有不少學校暫定會在2月14日開學，若果按此，事主子女的校巴費用要收取全額。

不過，有市民估計政府屆時有機會或延長暫停面授課，不排除幼稚園及小學學生在2月份只有數天回校，甚至完全不用回校上面授課。世事難料之下，發帖港媽有感通告的條例保障甲方，而乙方一點保障也沒有，反諷「都幾好嘢」，

依家係政府要求停課，唔應該咁吸血。佢個個學期都升價都唔緊要，但係搵錢都要有良心，無理由無坐車要俾車費，佢哋啲公司多少有得申請政府乜乜基金。

港媽提及車費沒有資助補貼，家長似乎要「硬食」。另外條款內容指出，學童如在學期中停止乘搭校車，請於一個月前書面通知本公司以作待辦，如沒有一個月前通知，將收取該月之車費。她希望條款宜多多少少都應保障學童家長，「係咪都要有少少考慮乙方」。

網民︰校巴公司都慘

網民就此分享了不少意見，大部分表示繳費是能理解的，「都要出糧俾司機同嬸嬸嘅」、「老實講大家都唔想，司機都要食飯租車位又要錢，維修又要錢，牌費又要錢」等。更多網民留言可點擊圖查看︰

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最後，事主有留言感謝各位網民的分享，知道基本上學校的校巴收費條款都類近，長了知識。

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責任編輯︰王明芳