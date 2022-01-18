【虎年文昌】文昌位擺4枝富貴竹有利學業運　跟師傅搭配虎年穿衣顔色催旺運程

▲ 羅比居士分享2022年文昌位。

即將踏入虎年，今年四綠為文曲星，而進入東南方巽宮位置，星宮同時屬木，木木比旺，因此今年文曲星力量不小。玄空飛星風水中，催旺文昌位，成年人能加官進爵，有助升官發財；考生們則能名列前茅，學業猛進。

我們可以利用家中的東南方位置作為書房、辦公枱或孩子溫習的地方會有助提升文昌運、學業運和事業運。如在家中或辦公室的東南方擺放九層文昌塔、4枝富貴竹或4枝毛筆，在風水學理上可以加強事業和學業運勢，更可以增強創意，讓孩子溫習更加集中精神，提高學習情緒。

要是家中東南位缺角，或者未能設置相關書房或辦公枱。另一個方法就是依照家中門向以八宅去找文昌位，然後照舊擺放九層文昌塔、4枝富貴竹或4枝毛筆。

以下可供參考:

坎宅（門向南），文昌位：東北方



離宅（門向北），文昌位：東南方



震宅（門向西），文昌位：西北方



兌宅（門向東），文昌位：西南方



巽宅（門向西北），文昌位：中宮、南方



乾宅（門向東南），文昌位：東方



坤宅（門向東北），文昌位：西方



艮宅（門向西南），文昌位：北方

假如想找到以上的方位，只要站在家中中央面對大門，用指南針找出相關方位即可。

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2022年壬寅年十二生肖催旺文昌顏色

除了在家中擺放文昌位外，也可以透過衣服穿搭顔色來增強文昌運。

鼠: 綠色，青綠色



牛: 綠色，青綠色，白色，金色



虎: 綠色，青綠色



免: 紅色，粉紅，紫色



龍: 紅色，粉紅，紫色，黃色，咖啡色



蛇: 黃色，咖啡色，卡其色



馬: 白色，金色，灰色



羊: 白色，金色，灰色，紅色，粉紅，紫色



猴: 黃色，咖啡色，卡其色



雞: 黑色，藍色



狗: 黑色，藍色，黃色，咖啡色，卡其色



豬: 黃色，咖啡色，卡其色，綠色，青綠色

命理師羅比居士Profile

中國文學碩士，祖輩從事易學風水，拜台灣多位大師，學習八字、風水及紫微斗數，曾為本地多家媒體撰稿講解風水命理。