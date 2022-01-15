【過度溺愛】女巨嬰「癱瘓」20年靠家人照顧　姊見詭異人影裝監視器拆穿真相

▲ 河北女子吳桂英一直聲稱自己癱瘓，躺在床上不起足足20年，直到被姊姊發現真相。

一個人懶惰可以去到幾盡？河北一名36歲女子聲稱自己癱瘓，一直臥床不起足足20年，原本她一直由母親無微不至照顧，自母親去世後，便由姊姊接手照顧，但其後姊姊不時從外面看到家中有人影閃過，心生懷疑之下在家中暗裝監視器，得悉真相後感到崩潰。

綜合內地傳媒報道，河北36歲女子吳桂英一家在河北省阜城縣葉家鋪村生活，家有8兄弟姊妹，吳桂英排行最小，父親早逝，由母親一手湊大他們。吳桂英她從小身體虛弱，經常三天一小病，五天一大病，所以備受家人關愛。

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母親對她的照顧更是無微不至，她根本不用下床。她頭髮癢，一伸頭母親就幫她抓癢；她想吃西瓜，母親會切成一小塊，一啖一啖餵她吃。在母親如此溺愛下，吳桂英變得非常任性，當有一點不如意的地方，就會大聲哭鬧，直到結果讓自己滿意為止。

有一次吳桂英看到姊姊有個漂亮玩具，想據為己有，於是又大吵大鬧、不吃飯，母親哄極也不行。於是母親無奈地反罵姊姊，並將玩具搶過來給吳桂英，才能終止鬧劇。久而久之，吳桂英變成一條大懶蟲，只愛躺在床上讓家人伺候。

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16歲被掌摑後聲稱已癱瘓

直到吳桂英16歲時，有天與哥哥發生口角，大吵一場，最後被家人掌摑了兩巴。從沒感到如此委屈的她，從此便臥床不起，聲稱自己「癱瘓」了。家人連忙將吳桂英送院檢查，但檢查結果顯示，吳桂英身體健康，與正常人無異，但她仍認為自己「癱瘓」了，堅持躺在床上不起來。

對於吳桂英的堅持，母親也予以縱容，且更細心照顧她。20年過去，母親於2007年因病去世，照顧妹妹的重任落在家中排第3的吳桂令身上，但吳桂令與丈夫只是普通的農民，無法像母親一樣24小時照顧妹妹，只能在吃飯時間時，提前回家為妹妹煮飯照顧她。

趁無人在家暗中起床找食物

然而到2008年5月，家中開始頻頻發生「怪事」。一次吳桂令回家時，看到燈光下有人影閃過，她立即扔下農具進門一看，妹妹正躺在床上「熟睡」。

雖然我妹妹沒有發生什麼事情，但是那天看到的影子一直在我腦海裡，之後的幾天只要我一離開家中，我心裡總是提心弔膽，擔心妹妹會發生什麼事情。

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吳桂令之後再看到「黑影」出現，一度以為家中鬧鬼。有天，吳桂令的中學女兒邊哭邊說︰「站起來了，我小姨她站起來了！」、「媽媽我好害怕，媽媽我小姨突然站起來了」。

醫生證患上心理病

為解開謎團，吳桂令和丈夫暗中在家中安裝監視器，終於有一天，她看到妹妹像正常人一樣下床，還入廚房找食物，吃了一些花生米後又躺回床上。吳桂令向妹妹對質，對方還矢口否認，最後吳桂令將妹妹帶醫院。

經醫生檢查後，發現吳桂英的身體正常、四肢健康，根本沒有癱瘓，令一家人難以置信。不過，醫生診斷指吳桂英是患上「癔症」，是心理疾病，全因她習慣了被照顧的感覺，久而久之完全喪失自力更生的能力。最後經一番治療後，吳桂英終慢慢學會照顧自己，過回正常生活。

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責任編輯︰王明芳