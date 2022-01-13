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【第五波疫情】20歲港大學生在火鍋店牛気現金付款　另3檯顧客同用現金列緊密接觸者

社會 17:11 2022/01/13

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熱門 COLLAR 第五波疫情 升中面試 李靚蕾 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

20歲港大生在火鍋店牛気現金付款，另3檯顧客同用現金列緊密接觸者。

本港爆發第五波疫情，社區傳播鏈未斷，衞生防護中心傳染病處主任張竹君和和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（13日）下午出席疫情記者會，交代本港疫情最新情況。今日新增14宗確診個案，包括9宗輸入個案，5宗與輸入個案相關；另初步確診少於10宗。

今日確診的20歲港大學生（個案#13012），居香港仔石排灣邨，他在1月4日下午7時40分至9時34分間曾光顧銅鑼灣希慎牛気，涉及44名顧客，該名20歲男子用現金付款，當時另有3檯顧客用現金付款，當局將相關人士列為密切接觸者，正安排他們檢疫。張竹君指，正研究餐廳的風向和風流，41個餐廳環境樣本全部呈陰性；而王詩雅（個案#12882）亦曾在同日7時到訪。

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一文看清強制檢測方法及途徑：https：//bit.ly/3GaxDIb

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記者：陳麗娜

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