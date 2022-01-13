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【驚安之殿堂】DONKI淘大商場店1月20日開幕 　即叫即製日本便當四季必食日式火鍋

休閒消費 17:23 2022/01/13

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熱門 COLLAR 第五波疫情 升中面試 李靚蕾 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

【驚安之殿堂】DONKI淘大商場店1月20日開幕 ，即叫即製日本便當四季必食日式火鍋。

日本人氣雜貨店驚安之殿堂（DON DON DONKI）將於1月20日淘大商場店開幕，該門店有即叫即製日本便當、四季必食日式火鍋，不容錯過。

泛亞零售管理(香港)有限公司宣布，第九間門店將於1月20日在「淘大商場」開設「DON DON DONKI淘大商場店」，這是DONKI在香港第九間門店。

四季必食日式火鍋
 
在「DON DON DONKI淘大商場店」，顧客可購買DON DON DONKI自家品牌「情熱價格」一系列最新鮮最優質的食材，包括蔬菜、海鮮和肉類等種類繁多的食材，更有不同口味的火鍋湯底，火鍋材料一應俱全，在家都能輕鬆享受日本風味的火鍋盛宴。

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除此之外，DON DON DONKI於去年於香港葵涌自設自家精米工廠，每日為新鮮日本產米進行脫殼打磨，當中包括著名的北海道產七星米。

DON DON DONKI還為顧客帶來各種日式美食，如首次推出的即叫即製日本便當、必食的自家原創關東煮、極受歡迎的壽司，以及一系列多元化的日本料理等。

DON DON DONKI以日本生活雜貨店為概念，為顧客提供一系列日本製及面向日本市場的產品，在推動品牌於環太平洋地區多店發展的同時，致力提升日本飲食和地道文化的吸引力。

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責任編輯：王明芳

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