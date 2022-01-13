【大專院校】港專最快下學年推網絡安全高級文憑　獲教育局2,000萬資助將建電子靶場

▲ 港專將花費約1,400萬興建電子靶場和網絡安全實驗室。（港專提供）

現今社會科技發達，互聯網應用及智能科技的迅速發展，令網絡安全議題備受關注。港專最快將於下學年推出網絡安全高級文憑課程，預計首年收生40人，課程涵蓋網站開發技術、資訊安全管理系統等。港專亦獲教育局第一輪自資專上教育提升及啟動補助金計劃（ESGS）2,000萬元資助，發展與網絡安全相關的高級文憑課程，並建設專業的電子靶場及網絡安全實驗室。

有關課程最快於2022/23學年推出，範疇涵蓋網站開發技術、資訊安全管理系統、網絡保安實驗、數碼鑑證等。為了訓練及裝備學生的網絡安全知識和應用，港專將建設電腦軟硬件系統「電子靶場」，將支持雲計算系統，並應用最新的平行仿真技術，亦可按需求設定虛擬環境，更可將虛擬設備與真實設備聯網，模擬出高度貼合實際的網絡空間環境。

▲ 港專將花費約1,400萬興建電子靶場和網絡安全實驗室。（港專提供）

港專校長陳卓禧指出，網絡靶場提供平台進行網絡安全相關專業的學習、研究、。使用者可在離線模式下與虛擬系統互動，進行一些具危險性的實驗和訓練，如網絡攻擊和防守、網站侵入和維護、甚至是木馬蠕蟲的植入和偵測等。

其實電子靶場就好像警方的實戰大樓，當中有不少虛構的街道、大樓，讓警方進行不同場景的演習或試驗，電子靶場就是一個網上版的實戰大樓，讓我們可以在一個虛構的網絡世界內進行不同的網絡實驗。

港專副校長李慧慈女士就指出，榮幸獲教育局第一輪自資專上教育提升及啟動補助金計劃（ESGS）資助，將花費約1,400萬興建電子靶場和網絡安全實驗室，期望能為學生提供最先進、專業的教學設施，預計可同時供200位使用者應用及連接至其他靶場進行競賽和演習。

另外，港專與浙江大學簽訂戰略合作框架協議，兩校將於學科共建、人才培養、人才交流，以至在科研層面搭建合作平台，開展技術創新、產品研製、科研和科技交流等方面的合作。

▲ 港專與浙江大學簽訂戰略合作框架協議。（港專提供）

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記者：黃悅晴