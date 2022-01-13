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【虛假陳述】元朗教育中心涉訛稱課程受外國大學認可　海關拘捕42歲男董事

社會 17:28 2022/01/13

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元朗教育中心涉訛稱課程受外國大學認可，海關拘捕42歲男董事。（曾秋文攝）

海關今日（13日）在元朗一間教育中心拘捕一名42歲男董事，懷疑他作出虛假陳述，違反商品說明條例。海關較早時接獲有市民舉報，懷疑元朗一間教育中心開辦的兒童訓練課程並未得到外國一間大學機構認可。海關調查後，發現該間教育中心在銷售過程及網頁介紹時，訛稱該個兒童訓練課程受外國一大學認可，海關於是今日進行放蛇行動，拘捕該名男董事。

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海關表示，該間教育中心在2015年成立，並在2019年開辦該個兒童訓練課程，10堂的收費共需港幣2,400元，根據教育中心的網頁顯示，該個課程包括一些攀石，鋼索及歷奇活動。行動中海關檢獲教育中心一些教材及該課程的宣傳單張。

海關呼籲市民應光顧信譽良好的教育機構，如果對開辦之課程有懷疑，應深入了解及向相關教育機構查詢。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：曾秋文

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