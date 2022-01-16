【偽高級廚房】在家輕鬆開「米芝蓮餐廳」　暴龍媽媽搞笑擺盤︰用大碟擺一兩塊好

▲ 暴龍媽媽將屋企變成「米芝蓮餐廳」，搞笑分享擺盤技巧。

第五波疫情下未能外出晚膳，在家也可以一展廚藝。近日親子KOL暴龍媽媽就發揮創意，將屋企變成「米芝蓮餐廳」，她搞笑分享擺盤技巧，大大的碟上只放一兩塊，把受歡迎的街頭小食變得「高級」。

暴龍媽媽於facebook專頁「港台混血小暴龍」分享，挑戰高級感的擺盤，將咖哩魚蛋、燒賣、腸粉擺在碟上成為主菜，笑指「擺盤的重要性」、「米芝蓮在我家」、「港式FineDining」。之後再加上一個甜品，把家裡的花生糖和夾心卷拿來上碟，配上香檳，就是一餐高級料理。她指擺盤切記不能多，擺一兩塊就好。

秘訣就是使用大大的盤子，不能填滿，食物集中放幾塊就好，看起來吃不飽的樣子。

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高級料理的精髓是吃不飽

咖喱魚蛋加上燒賣的一碟看起來很高級，最底墊著的其實是芥蘭，暴龍媽媽補充「薯片有畫龍點睛之效果」。至於腸粉疊高，用豬肉紙及食用花配襯，即時精緻起來，皇帝菜除了用來打邊爐，也可以用來擺盤。

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高級料理的精髓就是吃不飽，暴龍媽媽提醒大家不能多放，多了就不高級。碟上的幾點醬汁也不能少，有網民問她如何弄甜品盤上那一抹朱古力醬，她分享︰

擠一點朱古力醬在盤子上，然後用叉子的背面劃過去就ok了，超簡單的！

▲ 咖喱魚蛋加燒賣看起來很高級。（「港台混血小暴龍」fb圖片）

網民︰鋪張靚枱布就完美

網民大讚暴龍媽媽有創意，設計得靚又高貴，而且食材親民又搞笑。有網民留言，「高級得不得了，真是捨不得吃」、「食用花最貴」、「鋪埋張靚靚枱布就更完美」、「吃不飽，加個鳳爪排骨Risotto剛好」。

此外，有人問暴龍媽媽的創作靈感從何而來，暴龍媽媽表示上網看看會有很多靈感，但她不會跟別人做得一模一樣，只是受到啟發得到新靈感。她表示，「例如說這個靈感其實是我看到有人將煎餃子排成很高級的樣子」，之後她慢慢想到不如將家裡的魚蛋、燒賣、腸粉變身，應該更有趣。

文章及相片獲「港台混血小暴龍」授權。

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責任編輯︰王明芳