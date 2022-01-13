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【新冠肺炎】竹篙灣女保安曾到確診者房門口貼通告　張竹君指時間短但Omicron傳播力快

社會 17:30 2022/01/13

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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生。(陳靜儀攝)

本港爆發第五波疫情，再有食肆疑出現變種病毒Omicron傳播鏈，社區傳播鏈未斷，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（13日）下午出席疫情記者會，交代本港疫情最新情況。本港今日新增14宗確診，包括4宗與輸入相關、1宗可能與輸入相關，詳情即看【下一頁】

早前一名於竹篙灣檢疫中心工作的51歲女保安#12960確診，衞生防護中心列為「可能與輸入個案有關」。有記者問到該名患者是否與12960確診患者相關，張竹君表示，理大全基因分析得出12676個案與女保安基因相對，有可能1月9日貼通告時染疫，雙方無直接接觸，兩人隔紗窗，女保安有著保護衣，有面罩，但不知道除保護衣時程序是否正確，要再了解傳播途徑。

她解釋，雖然貼通告時間很短，但Omicron傳播力快，空氣傳播都是有可能，「時間對返都係吻合，患者8號檢測仍陰性，9號接觸到患者，10號就陽性」，是中心唯一找到有關聯的地方。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：洪芷晴

 

 

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