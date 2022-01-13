【網絡安全】部分機構實施在家工作　私隱公署教路9招保障個人資料

▲ 私隱公署提出9招保障個人資料。（資料圖片）

本港爆發第五波疫情，部分機構或實施在家工作，個人資料私隱專員公署提醒，網絡威脅不斷，呼籲機構及學校切勿鬆懈，要特別注意及確保資料安全。

個人資料私隱專員鍾麗玲說，在家工作或安排網上授課時，當中涉及電子或實體資料的轉移，令資料外洩的風險增加，提醒在家工作或網上授課過程中，須特別注意及確保資料保安，亦呼籲僱主為僱員或師生提供足夠的指引和支援，以減低個人資料私隱外洩的風險。私隱公署亦為機構、僱員和視像會議軟件使用者 提供9招保障個人資料：

機構

確保為僱員提供的電子裝置內的資料安全，而虛擬私人網絡（VPN）亦有適當的保安設定

為在家工作的僱員提供足夠的資料保安培訓及支援，包括密碼管理、資料加密

僱員

遵守僱主有關資料處理的政策，例如只使用公司的電子裝置和電郵帳戶處理公事

確保在家使用Wi-Fi的安全，例如及時更新 W-Fi 路由器固件，並避免使用公共 Wi-Fi 進行工作

如須從辦公室帶走紙本文件，須妥善處理資料，慎防遺失。

視像會議軟件使用者 （包括教師和學生）

選用合適的視像會議軟件，例如有提供端對端加密的軟件

妥善管理帳戶，設定高強度密碼並定期更改密碼，及啟用多重認證功能；

開始會議前核實與會者的身份，並避免在會上和聊天室分享個人資料或敏感資料

私隱公署早前亦出版的3份指引資料，市民可按此參考。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：黃悅晴