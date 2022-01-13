【封區強檢】港府晚上圍封屯門龍成花園及凱德花園　有住客涉染變種病毒

▲ 港府晚上圍封屯門龍成花園，有住客涉染變種病毒。（黃傑偉攝）

新冠變種病毒Omicron引發本地第5波疫情，港府在晚上7時圍封屯門青山公路青山灣段345號龍成花園一座；晚上7時半圍封屯門榮發里13-17號凱德花園2座，指有確診或初步確診患者於上址居住，或涉Omicron變種病毒，大廈需列為「受限區域」，受影響人士需強制檢測，政府目標是在明日（14日）上午約7時完成此行動。

屯門青山公路青山灣段345號龍成花園一座：

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「受限區域」人士，須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。

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記者：李榮忠