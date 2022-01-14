【外賣優惠】禁晚市堂食外賣叫米芝蓮美食　高質西餐廰扒房推介

▲ 疫情下以高折扣吃到優質的西菜，算是慰勞下自己吧。(餐廳提供)

實施禁晚市堂食未完，大家不要因此唉聲歎氣，還有午市堂食嘛，許多餐廳都以折扣打動大家味蕾。而在疫市中的晚飯外賣也不要太頹啦，記得都要食好些。揀定以下高質西餐廳的外賣優惠，性價比不俗，慰勞下自己啦。

1.堂食及外賣折扣多 Amelia

由米芝蓮 3 星名廚 Paulo Airaudo 開設的 Amelia Hong Kong，主打各式創意新派歐式料理。即日起推出多項午市堂食及外賣折扣優惠。

堂食優惠逢星期一至日於 12:45pm 前結賬離座，可享全單 7 折優惠，3pm-6pm 惠顧 Tea Set 或單點菜式可享全單 8 折優惠。如 11am-6pm 的酒精或非酒精杯裝飲品，全日可享 Happy Hour 飲品買一送一優惠。至於外賣優惠的話，如自取即全單 7 折優惠，可外賣時間為 11am-8pm。

▲ 香辣原條龍蝦意大利麵($272)：原隻龍蝦喎，配合特調的香辣汁，另類風味。(餐廳提供)

Amelia

地址：尖沙咀海港城海運大廈 G/F OTG63 舖

電話：3705 1983

2.意式風味外賣自取 8 折 Da Filippo Trattoria

以正宗傳統意大利人的家庭味道打正旗號的 Da Filippo Trattoria，除了味道傳統外，價錢也相當親民。每日於店內自家培植酸麵種，以製作優質的招牌手工 Pizza，更有新鮮自家製作意大利粉，款式多元化。

因應疫情，堂食全日可享 Happy Hour，酒精或非酒精杯裝飲品，買一送一優惠。而全日外賣自取可享 8 折， Deliveroo 外賣則可享 9 折優惠

▲ 經典卡邦尼意粉 ($178)：依足意式傳統做法，「芝」味特濃。(餐廳提供)

Da Filippo Trattoria

地址：尖沙咀廣港威商場 3 樓 3203-3204 A號舖

電話：2117 1984

備註：外賣時間 11am-8pm

3.精緻法日扒房 BIFTECK 外賣自取 9 折

位於灣仔 QRE Plaza 的精緻法日扒房 BIFTECK，以法文命名，BIFTECK 意指牛扒，由經驗豐富的行政總廚 Ken Kwok 親自主理。他師承多家城中星級餐廳，如法日料理店 Takumi丶時尚意大利餐廳 CIAK丶中環人氣扒房 Beef Bar 及法式名店 VEA 等，出品有保證。現與大家共渡時艱，當中 3 道菜的午市菜單及單點外賣菜單全日供應，而單點菜單將於 3pm 後供應，凡惠顧外賣自取更可享 9 折優惠。

性價比高的 3 道菜午市菜單定價為 $228至$348，備有頭盤丶主菜及甜點，價格按主菜而定，選擇有招牌澳洲封門柳、美國特級西冷、美國極黑和牛背肉，隨牛扒附上炭烤蔬菜，客人更可自選醬汁，分別有凍黑椒汁、牛肝菌汁及黑醋照燒汁。主菜另有香煎三文魚及香煎意大利煙肉帶子烏冬。

而頭盤選擇更有是日餐湯、藍青口伴冬瓜汁、招牌沙律伴乳酪汁、招牌 A5 和牛漢堡（兩件）及精選刺身（另加$68），甜品則為黃豆粉蛋糕伴豆腐雪糕。

除了豐富多樣的牛扒選擇外，餐廳同時備有其他肉食及海鮮主菜選擇，包括肉嫩多汁的慢煮法國鴨胸，配搭清爽的洋蔥薄荷汁，希臘乳酪醃法國牛仔肉，以酸味厚重的希臘乳酪平衡牛仔肉的膩感，搭配香酥惹味的蔬菜天婦羅一樣美味。

▲ 希臘乳酪醃法國牛仔肉($428)：以酸味厚重的希臘乳酪平衡牛仔肉的膩感，搭配香酥惹味的蔬菜天婦羅一樣美味。(餐廳提供)

BIFTECK

地址：灣仔皇后大道東 202 號 QRE Plaza 23 樓

電話：2246 8805

營業時間：12nn-6pm（時間會因應政府實施的最新抗疫措施而有所變動）

4.西班牙套餐送酒 La Rambla

由最近載譽歸來的行政總廚 Rafa Gil 為 La Rambla 客人精心設計的全新外賣套餐，適合 2-8人享用，客人可在Alfred's 和 Deliveroo上訂購，兩人套餐 $1,488，其中包括了西班牙烤雜菜配鵝肝慕斯及煙熏鰻魚、紅蝦魷魚墨汁海鮮飯等，並配以兩杯 Sangria，讓兩口子在家度過一個溫馨的夜晚。

4 人套餐 $2,688 及 8 人套餐 $6,188 則讓客人與朋友家人分享滋味，當中的佳餚包括松露比基尼三文治、西班牙海鮮卷、香烤阿拉貢羊肩肉、傳統西班牙乳豬等。訂購 4 人套餐的客人將免費獲贈一瓶 Augusti Torello Brut Cava，而 8 人套餐則獲贈一瓶 La Montesa 2018。

除了各款套餐選擇之外，亦供應各款單點的西班牙小食，包括牛油果龍蝦卷、和牛面頰比堅尼三文治和西班牙海鮮飯等經典菜餚。

▲ 西班牙海鮮飯($500)：以傳統方式製作的西班牙海鮮飯，以西班牙大紅蝦、靑口、魷魚、大蜆入饌，適合 2-4 人享用。(餐廳提供)

記得還有午市堂食，每天 11:30am 開始至 6pm 服務，平日行政午市套餐的供應至 2:30pm，單點菜單供應時間 6pm。而大受歡迎的周日早午餐將照常於 11:30am 分開始供應，最後入座時間為 1:30pm，單點菜單將於 2:30pm後提供。另外客人亦可如常於海景露台一邊暢飲及品嘗一系列西班牙小食，一邊飽覽維港美景，疫情下給自己透透氣吧。

La Rambla

地址：中環國際金融中心 3 樓 3071-73

電話：2661 1161

撰文：郭秀芳