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【華燈初上】歷多段姊弟戀曾是敗犬女王　楊謹華41歲覓真愛事業再起飛

娛樂 18:26 2022/01/13

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楊謹華憑《華燈初上》再受注目。

近日Netflix劇集《華燈初上》受不少劇迷談論，第二季《華燈初上》除翻開女主角Rose（林心如飾）及蘇媽Sue（楊謹華飾）的20年恩怨往事，而誰是殺害蘇媽的凶手伏線，亦令粉絲極期待第三季的來臨。

《華燈初上》以80年代台灣的日式夜總會為背景，去年播出以來除一眾女星卡士吸引，復刻上世紀的紙醉金迷美好年代，不止食正了中年層的懷舊熱潮，新世代觀眾也因此可回顧屬於上世紀的城市繁華。

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當中林心如和楊謹華演的夜店媽媽生為全劇核心人物，由二人串連起周遭角色的遭遇和處境，也突顯了歡場女子的生活悲歌，二人有火花及富深度的演技，也令兩位女星再遇事業上的第二春。

【華燈初上】重回楊謹華偷情小屋拍MV　林心如親自挑選虐心情歌

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現年44歲的楊謹華，14歲便開始參演廣告，及擔任過劉德華《冰雨》MV演出，她曾以模特兒身份拍攝內衣廣告受注目，繼而開始了演藝事業。

曾戀朱孝天

楊謹華演出過多套台劇，並先後跟F4成員周渝民、言承旭、朱孝天合作拍劇，而分別傳出過緋聞，當中朱孝天亦曾大方承認曾戀上楊謹華，可是戀情只維持了4個月。

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拍《敗犬女王》走紅

09年楊謹華以《敗犬女王》走紅，可是感情事一直不順利，而且大部分都是姐弟戀，如拍《敗犬女王》時，便跟比她小5歲的懷秋擦出愛火，但二人交往一年多分手，楊謹華其後自爆，曾跟一位攝影師男友交往3年但仍告分手。

至2018年，楊謹華在教會認識富商男友Ben，二人拍拖2年，楊謹華41歲時宣布結婚，找到幸福歸宿，並經常放閃夫妻恩愛，事業愛情得意，被封為人生勝利組。

撰文 : TOPick柴犬出動

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