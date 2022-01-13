【糾正懶音】孩子懶惰成習慣說話易變笑話　言語治療師拆解語音混淆出現懶音

▲ 言語治療師指出，有懶音不是只因太懶惰，而是出現語音混淆的問題。

「陣間喺痕身見啦！」大家有沒有試過相約朋友在這銀行門口等呢？把「恒生」錯讀成「痕身」經常被用作解釋「懶音」的例子。究竟這是因為懶惰、習慣了，抑或是不知道正確的讀音所以讀錯？「懶音」從字面解釋，就是因為懶惰的緣故將語音讀錯。可是，我們從這個例子可以見到所謂「懶音」是語音混淆的表現，結果會令字詞的意思改變。「恒」和「生」的韻尾為/-ng/，需要張開口，同時舌根（舌頭的後部份）推向軟顎部份，而「痕」和「身」的韻尾為/-n/，舌尖（舌頭的前部份）需要推向上排門牙後面。又例如「攞個橙俾我」同樣地混淆了韻尾的話，將「橙」/-ng/ 讀成「鏟」/-n/，就變成了「攞個鏟俾我」。因此，出現語音混淆會引起誤會及製造笑話。

只要我們認識及學習粵語語音結構，就可以避免出現語音混淆的問題。在香港使用的粵語稱為廣東話，每個字由聲母及韻母（韻腹、韻尾）配合九個不同的聲調所組成。常見的語音混淆有兩類，包括聲母混淆及韻尾混淆。

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1.聲母混淆

- 鼻音聲母/n/讀為邊音聲母/l/，例如把「你」讀成「李」

- 把鼻音聲母/ng/省略，例如把「牛」/ngau4/讀成/au4/

粵語語音隨時間發生變化，今音不同古音，小部分現今的粵語讀音已經跟標準粵音有分別。跟據香港粵語發音測試（2006）的常模研究分析，以上的聲母混淆可以接納為語音自由變體，在社會上通用。

2. 韻尾混淆

- 塞音舌根音/-k/讀為塞音舌尖音/-t/，例如把「北」讀成「筆」

- 鼻音舌根音/-ng/讀為鼻音舌尖音/-n/，例如把「增」讀成「真」

從以上的例子，韻尾混淆導致字詞意思改變了，需要作出更正。遇到這問題的人士，雖然能個別讀出語音/k/、/t/、/ng/及/n/，但未能認清哪些字的韻尾有這些語音。當讀出這些字詞時，舌頭沒有推向適當的位置，便將舌根韻尾音/-k/和/-ng/混淆讀成舌尖的韻尾音/-t/和/-n/。要解決韻尾混淆的問題，必須要認清不同字詞的韻尾及分辨發音位置，並加以練習。大家可以參考以下例子：

鼻音韻尾

舌尖音/-n/ 舌根音 /-ng/ 真 增 懶 冷 鏟 橙 趕 港

塞音韻尾

舌尖音 /-t/ 舌根音 /-k/ 八 百 失 塞 筆 北 滑 畫

所謂「懶音」是人們用作形容韻尾混淆的情況，但原因不在懶惰，亦未必在口部肌肉的問題，很多時是在於未能認清字詞的韻尾。而小朋友到了六、七歲，所有發音都應該已清晰準確。家長如果發覺他們有韻尾混淆的問題，可以讀出以上的字詞讓他們嘗試分辨和正確地模仿說出來。如果身邊的大朋友有以上的問題，都可以試用這方法。如仍有困難，可以諮詢言語治療師的意見。

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撰文：協康會言語治療師陳栢煒