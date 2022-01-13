【源頭不明】外賣員初步確診足跡遍元朗啟德　foodpanda回應患者送餐區域

▲ foodpanda回應外賣員初步確診事件。（資料圖片）

foodpanda巴籍外賣員初步確診，衞生防護中心稱暫未揪出感染源頭。foodpanda香港今（13日）回覆TOPick時證實，外賣員主要在元朗區提供送遞服務，已暫停送遞員帳戶，並主動跟送遞員聯絡，但未有透露其具體送餐行蹤及到訪大廈名稱。

foodpanda香港發言人續稱，疫情下建議顧客採用「無接觸送遞」服務，減少感染病毒機會，強調非常關注今次事件。

本港爆發第五波疫情，社區傳播鏈未斷，衞生防護中心公布，今（13日）新增14宗陽性個案，另有少於10宗初步確診。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，一名29歲巴基斯坦籍男子初步確診，打兩份工，包括在啟德地盤工作，1月12日最後上班；同時兼任foodpanda外賣員，主要在元朗區送餐，於1月11日曾送外賣。

他於天水圍天逸邨逸灣樓居住，去年9月底從肯雅回港，在巴基斯坦曾接種一劑新冠疫苗。昨日（12日）患者因交通意外被送往那打素醫院急症室，後被轉送至威爾斯醫院急症室，其後再轉入深切治療部。醫院在做入院篩查時為他進行新冠病毒檢測，測試呈陽性，病毒量低，要再確認是否為復陽個案。

他被安排轉入深切治療部隔離病房接受治療，情況穩定。醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻指，當時曾有11名病人與該名巴籍男子同處一個深切治療部病房，已為他們進行病毒檢測，全部結果為陰性。其中3名病人與該患者同一個病格，已轉送到獨立病房。

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責任編輯：吳卓峰