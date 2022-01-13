【公務員在家工作】工會指實行在家工作部門不多　網民批政策名存實亡：驚唔宣布無私人企業跟

▲ 公務員事務局早前指將從今日起實施在家工作。（資料圖片）

第5波疫情爆發，公務員事務局周二曾發電郵，指今日起至2月4日（年初四）可讓部分公務員在家工作，惟參與核心抗疫工作的僱員則不被包含在內。不過Topick多方面了解，政府不少部門都未有讓職員在家工作。事件亦引發網民議論，有指政府「彈弓手」、「在家工作名存實亡」，亦有人說「政府驚唔宣布在家工作，私人企業會唔跟隨。」

Topick已經向公務員事務局、多個政策局及部分政府部門查詢，正等待回覆。

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭接受Topick訪問時指，從工會成員反饋來看，的確並不多見政府部門讓職員在家工作，但確有如機電署下鐵路部門實行A/B組安排。他指，政府要求部門需確保有關員工能夠在家中有效履行其職責，在家工作或會效率不高、同時亦令返辦公室的同事工作量加劇，「（在家工作）未必咁受歡迎。」

公務員事務局曾指：在家無法有效履職等同放有薪假

公務員事務局昨日回覆Topick有關政府特殊工作安排時曾指，不同部門提供的公共服務性質不一，強調政策局及部門需確保有關員工能夠在家中有效履行其職責，作出適當分組在家工作安排，否則即等同讓相關員工放取額外有薪假期，「除了影響公共服務外，亦不切合社會對公職人員期望。」

梁籌庭就指，不排除確實有少量公務員在家工作時「行出去飲茶」、「出去買餸」，部門主管為了保持效率唯有不斷致電職員確保其正在工作，「講白啲，返office都可以同同事打吓招呼，關在家中同在竹篙灣隔離有咩分別？」

消息人士：政府未有落指令剎停 惟基層公務員難在家工作

Topick同時亦收到政府消息人士指，政府高層未有下令要求部門撤回在家工作安排的指令。消息人士說，政府在硬件設施上不如私人企業，許多辦公設備難以搬回家中，「基層公務員好難在家工作，得返啲寫policy、中高層有條件在家工作，但又唔會得個主管在家工作，其他職員繼續返辦公室，所以造成（無人實行的）觀感。」

最新熱門影片：【活得健康啲】耳朵具自動清潔功能切忌胡亂採耳 專科醫生教正確清理耳垢方法

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：袁澍