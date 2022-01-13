【COLLAR出道】鏡粉投訴MIRROR官方IG經營不善　疑COLLAR後再有新女團誕生

ViuTV《全民造星IV》女團COLLAR在昨日（1月13日）才正式成軍，不過截止今日（1月13日）下午，COLLAR官方IG的追綜人數已破21萬。

而且在昨日COLLAR記者會後，成員邱彥筒（Marf）、沈貞巧（Gao）和許軼（Day）、王家晴（Candy）、蘇雅琳（Ivy So）、陳泳伽（WINKA）、李芯駖（芯駖）及蘇芷晴（So Ching）更在昨晚於COLLAR官方IG開直播。

此外，COLLAR官方IG早已上載8位成員的一批型格造照。在今晚，COLLAR更推出團歌MV，總之宣傳攻勢排山倒海浪接浪。

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MIRROR官方IG略遜色

《全民造星》系列主創人、MIRROR經理人黃慧君（花姐）亦在個人社交平台上載COLLAR圖片，並向COLLAR經理人戴穎（Wing）寫：「為你們高興，期待COLLAR不同的作品@bwingtai 辛苦你」

或許在有比較之下，成團已3年的MIRROR官方IG似乎略顯遜色，由此令鏡粉藏在內心多時的不滿大爆發，在花姐帖文不斷留言投訴MIRROR官方IG經營不善，當中有網民寫道：「真係忍無可忍！仲要有女團比較下！你哋反省下啦大家同一間公司，點解可以咁差天共地！」

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鏡粉提出訴求

因此，鏡粉寫下訴求，包括：請認真經營MIRROR社交平台、請唔好再單靠各Fans Club進行各種宣傳應援以及MIRROR需要固定團綜。

此外，又列出MIRROR社交網的管理員的5大失職，比如：成軍三周年正日沒發相關貼文、音樂頒獎禮獲獎後沒出賀文、成員參演的劇集零宣傳、成員的電台訪問沒有預告、社交網簡介資訊沒有更新。

而花姐在IG限時動態寫：「我已經收到你嘅不滿，我會努力做好，希望你開嘅ig acc可以follow mirror嘅ig，多謝。」似乎回應鏡粉的訴求。

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傳再有新女團

不過，因為當中「希望你開嘅ig acc可以follow mirror嘅ig」又不似是對鏡粉說，所以有網民推測，花姐的發文可能是對阿Wing講。因為Wing的IG只追蹤MIRROR成員個人帳號，卻沒追蹤MIRROR的官方IG帳號。

另外，近日不斷傳出ViuTV繼COLLAR後，還組織了另一女團DOLLAR，因為IG有一個名為DOLLAR的IG帳號，並追蹤了《全民造星IV》參加者許寶恆（Alice）、陳昭煊（超酸）、楊安妮（Win Win）、穎蕎（ZIVA），以及COLLAR、MIRROR、ERROR、ViuTV的IG帳號。

網民並推測DOLLAR成員包括：葛綽瑤（Yoyo）、許寶恆（Alice）、楊安妮（Win Win）、鍾卓穎（Ash）、何洛瑤（Sica）、陳昭煊（超酸），這是因為以上6人的IG除超酸外，都更改個人資料註明為ViuTV的藝人，所以傳她們已與ViuTV簽約，並將參演劇集《季前賽》。

可是在知識產權商標署的網頁內，卻沒顯示ViuTV有註冊「DOLLAR」商標。