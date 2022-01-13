【違規網購】fb專頁網站傳拍賣海關充公貨　海關澄清：假信息誤導消費者

▲ 海關：從沒經外界拍賣充公貨物。（政府新聞處）

香港海關早前澄清有Facebook社交平台專頁，訛稱香港海關將扣押貨品進行拍賣（詳情即看【下一頁】）。海關今日（13日）再次澄清，從來沒有透過任何網站或社交平台拍賣充公貨物，呼籲公眾人士提高警覺，切勿上當受騙。

海關表示，近日再發現五個分別於美國、新加坡和韓國註冊的網站，訛稱香港海關將扣押貨品進行拍賣，其中一個網站的連結更出現於一個名為「中創特賣商城」的Facebook社交平台專頁。海關人員發現不法分子把大同小異的內容刊載到新開設的網站和社交平台專頁，日後亦有可能再出現這類網站或社交平台專頁，市民要提高警覺。

海關表示，上述五個網站發出虛假信息企圖誤導消費者，並有侵犯知識產權之嫌，有可能觸犯本港《商品說明條例》及《版權條例》。海關除已要求相關社交平台營運方盡快移除相關連結外；海關亦將聯絡國際刑警組織，對事件作出跟進。

海關再次重申，在完成案件的法律程序後，會嚴格按照既定指引分類處置案中被充公物品。如果有關物品適合作公開拍賣，只會交由本港相關政府部門統籌跟進，絕對不會與任何外界人士及團體合作拍賣。

海關強調，一向相當關注涉及網購的違規活動，並致力打擊網上不良營商手法及侵權行為，亦會與其他國家及地區的執法部門緊密合作，打擊跨境侵權活動，保護消費者和正當商戶的權益。呼籲消費者在網上購物時必須保持警惕，應光顧信譽良好的商戶或店鋪，切勿在不明和可疑網站或社交平台購買來歷不明的物品。如果對網購貨品有所懷疑，可直接向品牌持有人或有關商戶查詢，以免蒙受損失。

根據《商品說明條例》，任何人銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法。此外，根據《條例》，「商品說明」就貨品而言，指以任何方式及透過任何途徑（包括口述），就該等貨品或該等貨品的任何部分（包括製造、生產、加工方法、以往的擁有權或用途等）作出直接或間接的顯示。商戶不得向消費者提供任何虛假或具誤導性的產品資料。商戶如就有關貨品作出虛假或具誤導性達關鍵程度的陳述，可構成虛假商品說明的罪行。違反《條例》屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。

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責任編輯：李榮忠