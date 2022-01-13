【消防工作】消防去年接逾3.3萬宗火警召喚按年升0.8%　攀山事故按年急增58%

▲ 消防處公布2021年工作回顧。(資料圖片)

消防處今日（13日）公布2021年工作回顧，去年共接獲33,891宗火警召喚，較2020年上升了0.8%；93.75%的樓宇火警召喚能夠在規定召達時間內到場處理，較既定的服務承諾（即92.5%），高出約1.2%。

三級火警有6宗，比2020年的4宗為多，當中包括6月於昂船洲對開海面及香港仔南避風塘發生的2宗三級船火，近期較矚目的三級火警發生於去年12月15日在銅鑼灣一座商業中心，處方指由於商場人數眾多，並散布大廈不同位置，為灌救及救援帶來挑戰。去年共有23名市民不幸在火警中喪生，306名市民及8名消防人員在火警中受傷，消防人員共拯救了11,434人。

去年的特別服務召喚總數有36,176宗，較2020年上升了11.8%，當中有1,798名市民受傷及927名市民不幸喪生。而攀山拯救事故有951宗，較2020年上升了58.0%。當中有598人受傷，14人不幸喪生，亦有10名消防人員於攀山拯救事故行動中受傷。

救護服務方面，去年救護召喚總數有765,614宗，較2020年上升了75,848宗，增幅為10.99%，其中緊急救護召喚有715,194宗，與2020年的640,236宗相比，增幅為11.71%。過去一年共有92.4%的緊急救護召喚可以在12分鐘的目標召達時間內到場協助傷病者，與服務承諾所訂的92.5%比較，低0.1%。為持續改善救護服務的目標召達時間，消防處策略性地調配現有資源到個別地區，以應付當區的救護服務需求及縮短召達時間。

自2018年10月消防處推出「調派後指引」服務，為緊急救護服務召喚者提供急救指引，處方在過去一年共就566,326宗緊急救護召喚提供「調派後指引」服務，佔所有適用的緊急救護服務召喚的95.1%。當中可能危及生命的個案，最多為涉及心跳或呼吸驟停，其個案有7,705宗，哽塞有1,500宗，涉及分娩／流產的有2,300宗，處方認為成效顯著。

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責任編輯：蘇文軒