【新冠肺炎】機場周日起收緊防疫限制　不接受高風險地區乘客轉機

▲ 機場周日起收緊防疫限制。（陳梓蔚）

因應疫情，國泰航空宣布，應機管局新規定，由1月16日起至2月15日，只限來自非高風險地區的乘客轉機，即約140個被A組指明地區的乘客，未能來港轉機。在新安排下，僅從內地及台灣出發的乘客，可繼續來港轉機。

政府今日亦公布，由1月16日凌晨零時起，因應吉爾吉斯斯坦確認發現Omicron個案，政府會將該地區指明為A組指明地區。於21天內曾逗留當地的非香港居民不准入境。香港居民必須已完成疫苗接種並持認可疫苗接種紀錄方可登機回港。他們抵港後須於指定檢疫酒店接受21天強制檢疫，其間接受6次檢測，並須於抵港第26天到社區檢測中心接受強制檢測。

國泰表示，正透過電子郵件與受影響的乘客聯絡，並提供多種選擇，包括重新預訂至日後出發、獲取國泰信用額或申請全額退款。

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責任編輯：陳梓蔚