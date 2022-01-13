【第五波疫情】政府呼籲僱主安排在家工作　讓強制檢疫或強檢僱員放有薪假　　

▲ 政府呼籲僱主考慮安排僱員在家工作。（資料圖片）

第五波疫情來襲，社區傳播鏈未斷，政府早前准許部分公務員在家工作，今日（13日）亦呼籲僱主考慮安排僱員在家工作，並體恤、諒解僱員在疫情下面對的實際困難，盡量為他們提供便利。

政府發言人指出，因應疫情最新情況，呼籲僱主按機構運作需要，就僱員的工作安排作出彈性處理，可行情況下安排在家工作，以維持良好的勞資關係，及減低疾病傳播的風險。

政府亦呼籲，僱主盡量為僱員提供便利，如採用較寬鬆和具彈性的方法，處理僱員的假期申請，讓其能在小學、幼稚園等暫停面授課堂期間在家工作，照顧學童及幼兒。政府鼓勵，僱主與需要接受強制檢疫或強制檢測的僱員保持良好溝通，協商工作安排，包括讓有關僱員放取有薪假期，或在可行情況下容許僱員在辦公室以外地點工作。

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責任編輯：黃悅晴