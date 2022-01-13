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【美食速報】上海餐廳「个園⽵語」登陸海港城　主打淮揚滬上海菜＋限定新年菜單

休閒消費 19:26 2022/01/13

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上海食府「个園⽵語」登陸尖沙咀海港城。

在香港，懷舊的上海餐廳甚少！近日一間上海餐廳「个園⽵語」登陸尖沙咀海港城，有正宗淮揚及上海美食，希望與客人分享歷史⽂化與美食。

野生海魚一夜情 （馬友）。（圖片由餐廳提供）

「个園⽵語」重視正宗傳統菜式，淮揚及上海美食在於「慢⼯出細貨」，多以紅燒、蒸燉、慢煮等⽅式烹調⽽成，講求功夫。餐廳的名菜野⽣海⿂⼀夜情（⾺友、⾺頭）會先清洗乾淨，並於海鹽調製的⽔中浸泡約15分鐘，並在陽光下曬⼀夜，第⼆天就可立即食用，清蒸或是⾹煎都十分合適。

餐廳設計風格及靈感源⾃揚州「个園」，餐廳猶如座落於「个園」內的小屋，還營造超現實感覺，各個⽤餐區會自成⼀格，帶有古村落感覺。

店內各處更可見到「竹」跡，中庭位置還有粉紅色的竹林藝術裝置，桌上的碗碟也偏佈⽵葉圖案。同時，「个園⽵語」設有八間獨⽴房間，及八間半開放式房間，讓食客與家人相聚，盡享私⼈空間。

    點擊圖片放大
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「个園⽵語」總廚萬⽅林師傅有超過30年入廚經驗，曾擔任新加坡翡翠滬菜的任出品總監、⾺來西亞籠的傳⼈出品總監，現今在「个園⽵語」為大家製作出江蘇淮揚、上海美食。

臨近新年，餐廳也推出了新年菜單，詳請請按此

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記者：蕭雅文

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