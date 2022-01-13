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女團Collar甫出道即惹謝偉俊關注　女議員組政界女團化身「立法會Collar」？

政治 20:05 2022/01/13

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立法會議員謝偉俊。（經濟日報資料圖片）

近年Mirror帶動「全民追星」熱，其師妹女團Collar昨日甫出道，隨即引來立法會議員謝偉俊關注。之不過，謝偉俊今日就介紹「立法會的Collar」，難道將會有「政界女團」出道？

原來謝偉俊口中的「Collar」，就只是字面上「衣領」的意思，而非有女議員合組「政界女團」。他今日在社交網站上載圖片，介紹在今屆起實施的《議事規則》下，到底哪些商務衣飾的衣領符合最新要求。

本身是上屆議事規則委員會主席的謝偉俊，穿上「無領衫配企領外套」的造型，當然不會違規。他又以本身是牧師的議員管浩鳴為例，推介「神職人員的羅馬領」。

至於工聯會議員陸頌雄「恤衫解頂扣」，同樣合乎最新規定。謝偉俊解釋，《議事規則》並無規定議員要打呔，笑言「我無打呔不代表我無禮貌」。他又指，其實除了背心、汗衣等，仍有很多衣服符合規定，強調大方向是要尊重立法會。

謝偉俊今次圖文並茂介紹「衣領」，相信有助一眾議員釐清灰色地帶，不知道他會否再推出續集介紹褲和鞋類呢？

謝偉俊今日在社交網站上載圖片，介紹哪些商務衣飾的衣領（Collar），是符合《議事規則》的最新要求。（謝偉俊Facebook）

除了熟識「衣領」外，其實謝偉俊對女團Collar亦有所認識，甚至懂得新歌歌詞：「Call Call Call Call Call Call啦！」

順帶一提，雖然今次的「立法會Collar」並非「政界女團」，但其實有5位選委界女議員，早於選舉剛完結後已「笑言會組成『女團』」，成員包括選委界票后、經民聯的梁美芬、工聯會麥美娟、新民黨陳家珮、陳曼琪和江玉歡，不知道有多少人期待她們正式出道？

梁美芬早前在社交平台上載立法會「女團」相。（梁美芬Facebook圖片）

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