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【第五波疫情】疫情下長者易焦慮　機構呼籲長者閱讀減負面情緒

社會 19:36 2022/01/13

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熱門 COLLAR 第五波疫情 升中面試 李靚蕾 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

聖雅各福群會呼籲長者疫情下可以透過閱讀減少負面情緒。（受訪者提供）

Omicron變異病毒株的新冠肺炎疫情影響下，長者服務單位舉辦的各類型小組活動包括興趣班、講座及大型活動暫停，安老院及醫院探訪亦然。聖雅各福群會指，長者社交減少和支援網絡亦縮小，這種情況下他們接收大量疫情資訊，會感到焦慮和不安。有見部份長者未能適應資訊科技，因此其他支援變得更為重要。聖雅各福群會有見於此，呼籲退休人士在疫情下訂閱免費長者月報《松栢之聲》，透過閱讀減少負面情緒。

聖雅各福群會指出，《松栢之聲》每期刊登歷史掌故圖輯，長者年輕時的社區景象重現眼前，透過回憶，重拾以往故事，引發思考過去數十年的經歷、付出的心思和時間，可加強自我認同和正能量，有助提昇抗逆能力。長者可於辦公時間(星期一至五上午九時至下午六時)致電2831 3215登記免費索閱《松栢之聲》；市民亦可為家中長者、鄰居公公婆婆送上這份新年禮物。

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：袁澍

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