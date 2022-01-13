【霍家爭產】霍震寰為維持家庭和諧　曾犧牲16億資產分配予各房成員

▲ 答辯人之一霍震寰。資料圖片

已故全國政協副主席霍英東遺產訴訟案，今(13日)於高等法院續審。資深大律師黃仁龍代表霍震寰進行開案陳詞時指，霍震寰一直堅守父親原則，避免與家人展開訴訟，霍震寰獲分較多遺產，曾犧牲個人16億元資產分配予各房成員，以維持家庭和諧及父親名聲。

3案原告分別為長房三子霍震宇、女兒霍麗萍及霍麗娜；與訟人包括霍震霆、霍震寰及3房成員，家族公司霍興業堂置業有限公司、霍氏基金有限公司、霍英東基金有限公司、獲多寶有限公司及有榮有限公司等。

資深大律師黃仁龍於開案陳詞指，霍英東去世已15年，若他看見今天發生的事情，是一生中最大的惡夢終變成真。黃指，原告對霍震霆及霍震寰所作的嚴重指控，同時亦指控父親霍英東。

黃指，發展南沙是霍英東最大的成就，有關有榮有限公司股權保留於霍英東基金有限公司，對霍震寰並沒有個人得益，基金亦受長房3兄弟監管。

黃指，霍震寰獲分配較多遺產，因他勤奮工作及一直協助父親打理業務。根據霍英東於1978年訂立的遺囑，霍震寰獲分3,000萬元，霍震霆及霍震宇各獲2,000萬，長房兩名女兒各各分500萬，另每月獲分10萬、5萬及1萬，霍英東死後20年不得分配遺產。

黃續指，霍震寰為保護父親名聲及維持家庭和諧，堅守父親原則，避免與家人展開訴訟，並曾作出個人犧牲，將個人資產總值16億元分配予各房成員。

黃強調，霍震寰基於父親所持的原則及為保護慈善事業，而繼續本案訴訟。原告指控霍震寰隱瞞南沙項目權益或從中獲益，黃指說法完全是錯誤、不合理及不公平。

黃又指，霍震宇早於簽署和解協議前，已知道有關有榮回購股權一事，最初曾形容南沙項目是「豬頭骨」，其後於2012年與前特首董建華的會議中，曾形容是「金山」。

聆訊明(14日)續。

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記者：林育慧