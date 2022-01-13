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【打擊偷渡】入境處揭假墨西哥身份證企圖偷渡案　3名內地旅客判囚20個月

社會 20:11 2022/01/13

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3名內地過境旅客因串謀以欺騙手段取得航空公司服務，今日（13日）在區域法院各被判入獄20個月。
　　 
入境事務處去年於香港國際機場展開一連串反偷渡行動，當中成功偵破一宗涉及內地居民以偽假墨西哥永久居民身份證企圖偷渡至墨西哥的案件。入境處調查人員去年4月在機場禁區內拘捕3名內地人士，分別為2男1女，年齡介乎31至57歲。調查發現，涉案人士均以過境旅客身分，從深圳蛇口口岸以快船轉駁服務抵達香港國際機場，繼而利用偽假的墨西哥居民身份證取得登機證，企圖乘搭相關航班經荷蘭前往墨西哥。他們各自以高達6萬元人民幣，從內地不法中介獲取一條龍偷渡服務前往墨西哥，當中費用包括安排偽假證件、機票住宿及當地工作。
　　 
此外，入境處調查人員去年亦偵破另外2宗同類案件，並拘捕了3名內地男子。有關人士以類近手法企圖騙取航空公司服務，從而經荷蘭前往墨西哥，他們在較早前已被判入獄8至11個月。

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責任編輯：蘇文軒

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