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【新冠肺炎】有確診者曾到訪屯門兆麟政府綜合大樓三樓人事登記辦事處　辦事處本月15日及22日停開

社會 20:12 2022/01/13

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有確診者曾到訪屯門兆麟政府綜合大樓三樓人事登記辦事處，辦事處本月15日及22日停開。（資料圖片）

入境事務處今日（13日）表示，就一宗新冠肺炎確診人士曾到訪位於屯門兆麟政府綜合大樓三樓的屯門人事登記辦事處的個案，辦事處將於1月15日及1月22日暫停服務，並於下一個工作天（1月17日及1月24日）恢復服務。入境處表示，早前已按公告的要求及衞生防護中心指引，於1月11日安排該辦事處所有員工接受病毒檢測，以及完成徹底清潔和消毒該辦事處。

入境處提醒，曾在1月3日於上午10時至10時30分身處該辦事處的人士須分別於1月11日或12日、1月15日及1月22日接受三次新冠病毒病核酸檢測。

另外，已預約1月15日或1月22日到該辦事處辦理申請的市民，可選擇在其他日子前往該辦事處，而無須重新預約。此外，市民亦可在該辦事處暫停服務期間，選擇到其他人事登記辦事處辦理身份證，或前往位於火炭及元朗的分區辦事處辦理身份證及旅行證件的申請。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：李榮忠

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