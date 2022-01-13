【假結婚】66歲假結婚集團骨幹成員涉安排37宗假婚姻　承認9項串謀詐騙罪判囚28月

入境事務處專責調查組早前展開代號「閃刺2020」的打擊假結婚行動，共拘捕34名香港居民，當中包括在2020年9月拘捕的犯罪集團骨幹成員，成功搗破一個假結婚犯罪集團。一名66歲香港居民的骨幹成員，涉嫌安排最少37宗虛假婚姻，涉及金額超過150萬港元，他今日（13日）在區域法院承認9項串謀詐騙控罪，被判處監禁28個月。

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專責調查組早前對2宗懷疑假結婚個案進行情報分析及深入調查後，發現其餘30多宗犯案手法相近的懷疑假結婚個案，並鎖定一名招攬及安排香港居民與內地居民進行假結婚活動的犯罪集團骨幹成員。經過多月部署，調查人員展開一連串拘捕行動，包括成功拘捕該集團骨幹成員。調查人員在該名骨幹成員家中分別檢獲假結婚的協議書、本地或內地居民身分證明文件複印本、記事簿及手提電話等證物。



入境處指，整個行動中，調查人員成功拘捕共34名涉案人士，年齡介乎23至66歲，當中包括註冊社工及大學生。被捕人士當中，有23人已被落案起訴。除了該名骨幹成員今日於區域法院承認九項串謀詐騙的控罪而被判監禁28個月外，另有7人於較早前已承認串謀詐騙罪，分別被判監禁8至18個月，餘下15人正等候判刑，調查行動目前仍然繼續進行，不排除將有更多涉案人士被捕。

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責任編輯：蘇文軒