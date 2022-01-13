【第五波疫情】初確foodpanda外賣員曾到兩醫院　4名威院醫生須檢疫

▲ 4名威院醫生須檢疫。（資料圖片）

衞生防護中心公布，今日（13日）新增少於10宗初步確診個案，當中涉及一名29歲巴基斯坦籍男子，為foodpanda的外賣員。他於1月12日因交通意外被送到那打素醫院急症室，其後轉送到威爾斯親王醫院急症室接受治療，進行入院篩查程序時，病毒檢測呈陽性。醫管局指，4名威爾斯親王醫院醫生被列為密切接觸者，需要接受檢疫。

新界東醫院聯網發言人於晚上表示，該名病人正於深切治療部隔離病房接受進一步治療，情況穩定。感染控制組進行接觸追蹤調查，11名曾與該初步確診個案入住同一深切治療病房的病人，已接受檢測，結果呈陰性，其中3名於同一病格留醫的病人已轉送獨立隔離病房。



發言人指出，所有員工工作期間均有按照感染控制指引，穿戴合適個人保護裝備。惟4名威爾斯親王醫院醫生於急症室為病人診症期間，因病人沒有戴上外科口罩，故被列為密切接觸者，需要接受檢疫。

發言人補充，初步確診病人留院期間，除了採集鼻咽及咽喉拭子樣本作病毒測試外，防方沒有為其進行其他高風險程序。兩間醫院共有43名醫院員工曾為該病人提供治療及護理，他們的檢測結果為陰性。院方已安排病人曾逗留的地點進行徹底清潔消毒，會繼續密切監察病人及職員健康情況，並與衞生防護中心保持溝通。

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責任編輯：黃悅晴