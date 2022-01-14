【公務員在家工作】多政府部門未能實施在家工作　人力顧問：「快準狠」防疫目標恐打折扣

▲ 深人力顧問、毅知顧問公司董事總經理周綺萍。（程志遠攝）

五波疫情爆發，公務員事務局周二曾發電郵，指昨（13日）起至2月4日（年初四）可讓部分公務員在家工作，參與核心抗疫工作的僱員則不被包含在內。昨日多個政策局及部門指現階段在家工作的安排並不適用於大部分員工，惹來「政府在家工作名存實亡」批評，更有聲音質疑政府「驚唔宣布在家工作，私人企業會唔跟隨。」

資深人力顧問、毅知顧問公司董事總經理周綺萍認為，政府實施公務員在家工作對私人企業有帶動性。她指許多私人企業相信政府掌握更準確的疫情狀況，故會跟隨，但若政府宣布在家工作，其後實質上又未執行，會令仍在觀望的企業遲疑，或使是次「快準狠」防疫目標大打折扣，長遠也削弱政府號召力。

政府安排 對私企具指標性

政府昨再次呼籲僱主按機構運作需要，在可行的情況下考慮安排僱員留在家中工作，指做法有助維持良好的勞資關係及減低疾病傳播的風險。周綺萍強調，一直以來，政府的安排在私企眼中具有指標性，代表着權威消息，因私企認為政府掌握更準確的疫情狀況，「企業會覺得，政府都在家工作了，代表疫情真的嚴重。」

不過，政府早前宣布昨起非核心抗疫員工可在家工作，卻僅有少數部門執行。周就認為，這或會釋放錯誤信息，令不少仍在觀望的私企僱主遲疑。她分析，不少私企僱主會覺得疫情或並不嚴重故亦不執行安排，「會令呢次快狠準的抗疫打折扣。」而今次「雷聲大雨點小」的做法亦非無後果，周認為長遠會削弱政府的號召力，私企僱主或者日後都會選擇「睇定先」，以免政策反覆、存在變數。

對於公務員事務局曾提醒政策局及部門首長，需確保有關員工能夠在家中有效履行其職責，作出適當分組在家工作安排，否則即等同讓相關員工放取額外有薪假期。周認為局方說法並不恰當，她指在家工作的成效不可一概而論，且往往視乎上層管理問題。她又說，今次已不是第一次實行在家工作政策，政府應該早就累積經驗，不應會有太多困難。

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記者：袁澍