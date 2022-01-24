晚期肺癌患者須防骨轉移併發症狀 保生活質素
肺癌為本港頭號的癌症殺手¹，在2018年，其新症個案共有五千多宗，且在過去十年間上升逾兩成²。除吸煙外，空氣污染及幅射等因素亦有機會引致肺癌³。臨床腫瘤科專科陳少康醫生指出：「在臨床上，有約六至七成患者確診時已屬第三或第四期⁴，而患者出現骨轉移的情況亦屬常見，有機會引發『骨骼相關事件』（skeletal-related events，SRE），影響甚廣，因此患者除治療癌症外，亦應注意補骨，以減低『骨骼相關事件』發生的風險⁵。」
骨轉移或致半身癱瘓
現時，約近三至四成肺癌患者出現骨轉移⁶，當中所引發的「骨骼相關事件」嚴重影響其身心健康。陳醫生表示：「患者會感到痛楚難耐，使他們不願外出，影響社交。若癌細胞轉移至脊骨，或會使脊骨塌陷，壓迫到神經，導致半身癱瘓及大小便失禁等情況出現⁷。若癌症骨轉移情況影響承重的骨骼，有機會引致病理性骨折，使患者失去活動能力⁸。以上的種種情況亦有機會影響患者情緒及睡眠質素⁹,¹⁰ 。」
除生活質素受到不同程度的影響外，「骨骼相關事件」亦會影響癌症治療的進程。例如：若癌細胞轉移至骨骼，有機會造成斷骨或因併發症而暫緩化療¹¹。
骨質治療助延缓併發症出現
針對晚期骨轉移，醫生會按照不同患者的病況，制訂合適的治療方案，例如：補骨針。現時，補骨針大致分為傳統的雙膦酸鹽類藥物及較新的RANK配體抑制劑兩大類。兩者均以注射形式進行，雙膦酸鹽類藥物為靜脈注射，而RANK配體抑制劑則是皮下注射⁵。
以晚期的實體腫瘤為例，與傳統的補骨針相比，RANK配體抑制劑能有效減低「骨骼相關事件」的首發風險近兩成⁵，且毋須受制於腎功能狀況而調校劑量5。值得注意的是，極少數患者或會出現顎骨壞死5，因此提醒患者在治療期間謹記不要進行入侵性的牙科醫療程序，如脫牙¹²。
最後，陳醫生指出：「肺癌的治療目標是希望能保存患者的生活質素，因此一般會鼓勵患者重拾以往的消閒活動，如跑步。但若骨轉移的情況較為嚴重，如已影響承重的骨骼，則應避免進行太劇烈的活動。患者的病況人人不同，因此建議應與醫生商討合適的健康管理方案。」
本專欄由安進香港支持
資料由陳少康醫生提供
HK-07551-XGA-2021-Nov
參考資料
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4. The Hong Kong Cancer Registry. Overview of Cancer Statistics in 2019. Available at: https://www3.ha.org.hk/cancereg/pdf/factsheet/2019/lung_2019.pdf [Accessed 3 Dec 2020].
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