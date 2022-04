晚期肺癌患者須防骨轉移併發症狀　保生活質素

肺癌為本港頭號的癌症殺手¹,在2018年,其新症個案共有五千多宗,且在過去十年間上升逾兩成²。除吸煙外,空氣污染及幅射等因素亦有機會引致肺癌³。臨床腫瘤科專科陳少康醫生指出:「在臨床上,有約六至七成患者確診時已屬第三或第四期⁴,而患者出現骨轉移的情況亦屬常見,有機會引發『骨骼相關事件』(skeletal-related events,SRE),影響甚廣,因此患者除治療癌症外,亦應注意補骨,以減低『骨骼相關事件』發生的風險⁵。」



骨轉移或致半身癱瘓



現時,約近三至四成肺癌患者出現骨轉移⁶,當中所引發的「骨骼相關事件」嚴重影響其身心健康。陳醫生表示:「患者會感到痛楚難耐,使他們不願外出,影響社交。若癌細胞轉移至脊骨,或會使脊骨塌陷,壓迫到神經,導致半身癱瘓及大小便失禁等情況出現⁷。若癌症骨轉移情況影響承重的骨骼,有機會引致病理性骨折,使患者失去活動能力⁸。以上的種種情況亦有機會影響患者情緒及睡眠質素⁹,¹⁰ 。」



除生活質素受到不同程度的影響外,「骨骼相關事件」亦會影響癌症治療的進程。例如:若癌細胞轉移至骨骼,有機會造成斷骨或因併發症而暫緩化療¹¹。

▲ 臨床腫瘤科專科陳少康醫生認為合適的治療有助晚期骨轉移患者保持生活質素。

骨質治療助延缓併發症出現



針對晚期骨轉移,醫生會按照不同患者的病況,制訂合適的治療方案,例如:補骨針。現時,補骨針大致分為傳統的雙膦酸鹽類藥物及較新的RANK配體抑制劑兩大類。兩者均以注射形式進行,雙膦酸鹽類藥物為靜脈注射,而RANK配體抑制劑則是皮下注射⁵。



以晚期的實體腫瘤為例,與傳統的補骨針相比,RANK配體抑制劑能有效減低「骨骼相關事件」的首發風險近兩成⁵,且毋須受制於腎功能狀況而調校劑量5。值得注意的是,極少數患者或會出現顎骨壞死5,因此提醒患者在治療期間謹記不要進行入侵性的牙科醫療程序,如脫牙¹²。



最後,陳醫生指出:「肺癌的治療目標是希望能保存患者的生活質素,因此一般會鼓勵患者重拾以往的消閒活動,如跑步。但若骨轉移的情況較為嚴重,如已影響承重的骨骼,則應避免進行太劇烈的活動。患者的病況人人不同,因此建議應與醫生商討合適的健康管理方案。」



本專欄由安進香港支持

資料由陳少康醫生提供

HK-07551-XGA-2021-Nov

參考資料