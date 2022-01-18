【TOPick診症室】接種科興疫苗年齡降至5歲　藥劑師崔俊明籲3類兒童不宜打針

新冠變種病毒Omicron引發本地第5波疫情，港府早前指會將科興疫苗的接種年齡降低到5至11歲兒童。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明接受在《TOPick診症室》中表示，科興技術是滅活疫苗技術，是傳統及長久的技術，所以為安全及可靠，而且科興疫苗較復必泰疫苗的副作用少，5至11歲小朋友適合接種科興疫苗，不過要留意若小朋友正發燒或病情不穩定，就不適宜接種任何疫苗。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明指，雖然科興疫苗較少數據及文獻等方面參考，但仍有一定數據可看到，例如在內地已接種2億劑新冠疫苗，參考有關情況，在打兩針後的常見副作用中，發燒佔9%，屬輕微發燒，但他強調因家長懂得處理小朋友發燒問題，相信問題不大，而且科興疫苗的副作用較少，認為若家長擔心疫苗副作用，可考慮讓小朋友接種科興疫苗。

至於有家長擔心接種新冠疫苗後，會影響小朋友發育、腦部發展或出現過敏反應等，崔俊明表示，內地已接種2億劑疫苗，暫無出現嚴重個案，包括對腦部發育的影響，但由於過敏反應則因人而異，故亦暫無相關個案。

他又表示，科興疫苗的有效性約50至60%，而復必泰疫苗的有效性達90%，故科興疫苗的有效性較復必泰低，惟現階段復必泰的接種年齡暫未降至5至11歲小朋友，故暫時可選擇科興疫苗。

若果家長想為小朋友同時接種新冠疫苗及流感疫苗，時間上又可以如何選擇？崔俊明則指出，港府建議不同疫苗最快相隔14天，在兩周後產生抗體，就可以接種其他疫苗。詳情即看《TOPick診症室》。

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記者：余思嵐