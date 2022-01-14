【再生能源發展】新一輪採電學社今起接受申請　助學校等機構免費裝太陽能發電系統

▲ 新一輪採電學社今起接受申請。（資料圖片）

港府公布「採電學社：學校及非政府福利機構太陽能支援計劃」今日(14日)起開始接受新一輪申請，以推動本地可再生能源發展，為非官立、非牟利學校及獲社署津助的非政府福利機構，免費安裝太陽能發電系統，並協助參加兩間電力公司的上網電價計劃，今年6月30日截止日申請。

發言人稱，「採電學社」自2019年推出至今反應踴躍，截至去年12月，機電署已接獲逾600份申請，當中超過9成的申請來自學校，佔全港中小學約4成半，涉及共約30萬名學生；機電署已為超過260間學校和非政府福利機構安裝太陽能發電系統。該批系統估計每年可產生超過240萬度電，相當於約9,000個家庭一個月的用電量。

新一輪「採電學社」申請的截止日期為6月30日，在4月22日世界地球日或之前提交的申請將獲優先處理，以便工程最早可於七月開始進行。申請者可到機電署網站下載申請表格，如有查詢可致電3155 3977與機電署聯絡。

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責任編輯：陳正怡