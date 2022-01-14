【中學巡禮】COLLAR 19歲忙內Band1英中畢業　甜美Candy是運動健將熱愛籃球短跑

▲ Candy畢業於直資英中香港神託會培基書院。

ViuTV《全民造星IV》女團COLLAR近日宣布成軍出道，其中19歲的王家晴（Candy）以決賽排名第8的成績加入女團，是COLLAR中的「忙內」，以清純甜美的外貌俘虜一眾粉絲。她在2020年入讀香港城市大學，其中學母校香港神託會培基書院，是沙田區的直資Band 1英中，而從Candy的社交媒體照片可見，中學時她是運動健將，熱愛籃球和田徑。

Candy去年9月曾在Instagram分享，參加《全民造星IV》是因為當時一個表演藝術課程讓她發覺自己很享受表演，剛巧見到造星節目宣傳便膽粗粗報名。

她憑著清純美貌，最初參賽已是大熱，但她卻完全不懂唱歌跳舞，96強時所唱的《紅綠燈》五音不全遭評判和花姐狠批，花姐更指，「我睇唔起憑樣入圍嘅人。」不過，Candy不服輸，在短短3個月內進步神速，一路晉級至決賽，並於決賽中取得第8名，成功躋身女團，這或許與她運動員的堅毅幹勁有關。

▲ 熱愛運動的Candy有馬甲線。（IG圖片）

運動健將熱愛籃球

雖然看起來嬌滴滴，不過Candy在中學時期開始已是一名運動健將，她在Instagram上載了昔日她玩運動的照片。早前她在IG開直播，有粉絲就見到她房內有一個籃球，她表示，「唔好睇我咁樣，我係運動人嚟的。」

她提及，自己中學時開始參與田徑，是個短跑選手，IG上不但有她短跑、跳遠、跳高的照片，更有在籃球比賽上的英姿，而根據香港籃球總會資料，Candy在2017年曾參與女子U16發展隊的甄選。

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畢業於直資Band1英中

Candy的中學母校香港神託會培基書院，創校於2004年，是沙田區內的直資男女校，以英文為主要教學語言。培基書院以培育學生的國際視野作為一大發展重點，因此除了本地DSE文憑試課程，學校亦於2021學年起，引入International Advanced Level（國際進階程度普通教育證書，簡稱IAL）課程，方便學生畢業後赴英、美、加、澳等熱門地點升學。

學校自創校以來亦開展「學習無疆界」課程，每年提供約30個課程給中一至中五學生選擇，當中海外及本地課程各佔一半，確保同學在5年中，最少有一年可赴海外體驗。

此外，校方重視學生的生涯規劃，學校有一個六年一貫的課程，並為高中生設立輔導小組，中六學生更可接受一對一的升學輔導，由選科至應考公開試及未來升學，提供充分的支援。

培基書院現時每年學費為$25,410，分10期繳交，全校有約1,000名學生和100名教師，師生比例約1:10。

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責任編輯︰王明芳